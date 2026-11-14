Udine, inaugurata al Parco Martiri delle Foibe una panchina gialla per Giulio Regeni

Una panchina gialla dedicata a Giulio Regeni è stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 14 novembre al Parco Martiri delle Foibe di Udine. Nell’area verde di via Bertaldia, l’installazione ricorda il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016 e richiama la richiesta di verità e giustizia sulla sua morte.

Secondo la cronaca dell’inaugurazione di Friuli Oggi, la panchina è opera dell’artista Nabil Bougrine. Accanto alla seduta è stato collocato un totem con un testo voluto dalla famiglia Regeni; l’artista è intervenuto anche sulla parete di cemento in fondo al parco.

Scelti dalla redazione Udine intitolerà la Ludoteca comunale a Giulio Regeni, il 12 dicembre la cerimonia con i genitori

Il progetto nel quartiere

L’intervento, riferisce Friuli Oggi, rientra in Quartieri in Movimento 2025, progetto promosso dal Consiglio di Quartiere Partecipato n. 1 del Comune di Udine e realizzato dal Circolo Arci Misskappa e dal Consultorio Friuli.

Per lo stesso 14 novembre il circolo Misskappa aveva organizzato una castagnata nel parco, in collaborazione con il Consiglio di Quartiere Partecipato 1. La scheda dell’iniziativa non menziona l’inaugurazione della panchina.

L’intitolazione della Ludoteca a dicembre

La panchina si aggiunge a un’altra iniziativa cittadina: il Comune ha annunciato per il 12 dicembre 2026, alla presenza dei genitori, la cerimonia di intitolazione della Ludoteca comunale a Giulio Regeni. La struttura si trova in via del Sale e il ricercatore l’aveva frequentata da giovane, partecipando alle attività del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Udine.

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