Volontariato in FVG, dal meeting di Udine la richiesta di meno burocrazia per le piccole associazioni

UDINE – Riconoscere anche le piccole associazioni non iscritte al registro nazionale, semplificare gli adempimenti e rendere più continui i finanziamenti: sono le richieste emerse il 14 novembre 2026 a Udine dal terzo Meeting del Volontariato promosso da MoVI FVG, secondo il resoconto dell’incontro pubblicato dall’ANSA.

Il confronto si inserisce nel percorso verso una nuova legge regionale sul Terzo settore. Per le associazioni la riforma dovrebbe tenere conto anche delle realtà più piccole, attive nelle comunità locali ma talvolta prive delle risorse necessarie per gestire procedure amministrative complesse. Le richieste sono proposte: non introducono nuove norme né nuovi finanziamenti.

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Il registro nazionale e le difficoltà delle piccole realtà

Il Registro unico nazionale del Terzo settore, o RUNTS, è lo strumento pubblico attraverso cui un’organizzazione può acquisire la qualifica di ente del Terzo settore. Come spiega il Ministero del Lavoro, l’iscrizione permette, nei casi e alle condizioni previste, di accedere a determinate agevolazioni e opportunità, tra cui il cinque per mille e, per specifiche tipologie di enti, contributi e convenzioni con le amministrazioni.

Il registro è telematico e richiede la presentazione e l’aggiornamento di informazioni e documenti. Le istruzioni ministeriali sulle pratiche RUNTS comprendono anche il deposito degli atti, tra cui il bilancio. Per un’associazione con poche persone e competenze amministrative limitate, la gestione di questi obblighi può essere impegnativa.

Secondo quanto segnalato al meeting, gli adempimenti possono frenare l’iscrizione delle piccole realtà e quindi l’accesso alle opportunità riservate agli enti registrati. Il coordinatore di MoVI FVG, Dino Del Savio, ha collegato il problema al rischio di indebolire esperienze importanti per le comunità locali.

Restare fuori dal RUNTS non significa che un’associazione non esista o non svolga attività. Significa, però, non acquisire attraverso il registro la qualifica di ente del Terzo settore e non poter accedere ai benefici che dipendono da quell’iscrizione.

Finanziamenti e amministrazione condivisa

Un’altra richiesta riguarda la frammentazione delle risorse: le associazioni chiedono procedure più semplici e un sostegno che consenta di dare continuità alle attività, senza dipendere esclusivamente da interventi legati a singoli progetti.

La distinzione conta anche rispetto agli strumenti già previsti. Il bando regionale approvato nel marzo 2026, per esempio, riguarda il sostegno a spese di funzionamento sostenute nell’anno precedente da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni iscritte al RUNTS, con gli altri requisiti previsti. Le richieste del meeting si aggiungono dunque al confronto su forme di sostegno già esistenti: non implicano che manchino del tutto contributi per il funzionamento.

Marco Iob, portavoce del Forum regionale del Terzo settore, ha illustrato le proposte del Forum, che comprendono linee guida per l’amministrazione condivisa, un osservatorio e una sede permanente di coordinamento tra Regione e mondo associativo. Nella ricostruzione pubblicata da Friulisera figurano anche un consiglio regionale del Terzo settore e un fondo per l’innovazione sociale.

Nell’impostazione proposta, una sede stabile servirebbe a coinvolgere le organizzazioni non soltanto quando viene aperto un bando, ma anche nell’individuazione dei bisogni e nella programmazione degli interventi. La decisione di istituire questi strumenti, e le eventuali modalità di funzionamento, dipenderanno dal percorso legislativo.

Il percorso regionale e l’appuntamento di Gemona

Il 10 febbraio 2026 la Regione ha presentato un percorso partecipativo per la riforma, con il supporto dell’Università di Udine nell’impostazione scientifica e giuridica. L’obiettivo dichiarato era raccogliere contributi e portare il tema all’attenzione del Consiglio regionale, come riferito anche dall’ateneo udinese.

La partecipazione alla fase preparatoria non era riservata ai soli iscritti al RUNTS: l’avviso di manifestazione di interesse ammetteva anche associazioni, fondazioni e altri enti non profit non iscritti, con sede legale in Friuli Venezia Giulia. Il confronto avviato al meeting riguarda quindi il riconoscimento e gli strumenti che la futura disciplina potrebbe prevedere, non l’esclusione di queste realtà dalla consultazione iniziale.

Il mondo del volontariato auspica che una bozza del disegno di legge possa essere presentata e condivisa in vista del 5 dicembre 2026, quando è previsto un incontro pubblico a Gemona per la Giornata internazionale del volontariato. Non è una data istituzionale di approvazione: il prossimo passaggio sarà conoscere il testo e capire quali proposte verranno accolte.

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