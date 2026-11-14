Oltre 225mila euro per l’inclusione scolastica in Friuli-Venezia Giulia

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen, una deliberazione per i progetti esecutivi e il riparto finanziario di cinque reti scolastiche guidate da istituti capofila del territorio. L’intervento dispone di 225.163,06 euro, ripartiti in due quote annuali di pari importo: 112.581,53 euro per il 2026 e altrettanti per il 2027. Le eventuali economie di gestione saranno redistribuite tra i beneficiari per garantire la copertura integrale dei costi, senza superare i limiti di spesa ammissibile.

A margine dell’approvazione, Rosolen ha dichiarato: “Con uno stanziamento di oltre 225 mila euro destinato al biennio 2026-2027, la Regione conferma la propria strategia per l’inclusione scolastica. Si tratta di risorse individuate per garantire un sostegno concreto a favore degli alunni con Bisogni educativi speciali, Disturbi specifici di apprendimento (Dsa) e plusdotazioni”.

Due reti scolastiche da 80mila euro a Fontanafredda e Gemona

La misura riunisce decine di plessi scolastici attorno a poli di riferimento ad alta specializzazione pedagogica. L’attenzione è rivolta in via prioritaria all’intercettazione dei Dsa e alla valorizzazione dell’alto potenziale cognitivo. Il progetto “Neuro-Talent”, coordinato dall’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Fontanafredda, coinvolge 14 scuole e oltre 14.400 studenti e ha un finanziamento biennale di 80.000 euro. Lo stesso importo, sempre per il biennio, è destinato a “Una bussola per orientare alla complessità 2.0”, progetto incardinato presso l’ISIS “Magrini Marchetti” di Gemona del Friuli. L’istituto è capofila di una rete di 9 scuole, con un bacino di oltre 7.600 alunni.

Gli altri tre progetti coinvolgono 18 scuole tra Aquileia, Udine e Tricesimo

La rete dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Aquileia di Fiumicello realizzerà “Apprendere in rete”: il progetto prevede 40.000 euro per 6 scuole e circa 4.900 studenti. Al Liceo Scientifico “Marinelli” di Udine fa capo il progetto “Talenti e inclusione: oltre i confini dell’aula”, finanziato con 15.000 euro da distribuire su 6 plessi, con oltre 8.100 studenti coinvolti. L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Tricesimo coordina “Cammini che valorizzano – Talenti in officina”, con 10.163,06 euro destinati a 6 istituti e più di 4.600 alunni. La governance del piano sarà formalizzata con convenzioni tripartite tra la Regione, l’Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna scuola capofila. Gli accordi definiranno tempi e standard attuativi degli interventi.

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