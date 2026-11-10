Udine intitolerà la Ludoteca comunale a Giulio Regeni, il 12 dicembre la cerimonia con i genitori

UDINE – La Ludoteca comunale di via del Sale a Udine porterà il nome di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. A dieci anni dalla sua morte, l’amministrazione cittadina ha deciso di dedicargli uno spazio frequentato da bambini e ragazzi, legando il suo ricordo ai valori della libertà, della conoscenza e della partecipazione. La cerimonia ufficiale si terrà sabato 12 dicembre 2026, alla presenza dei genitori Paola e Claudio Regeni.

L’iniziativa, annunciata dal Comune il 9 novembre, nasce da una proposta dell’assessore alla Cultura Federico Pirone, condivisa con la famiglia del giovane ricercatore originario di Fiumicello.

Il legame di Giulio Regeni con la Ludoteca di Udine

La scelta della struttura non è casuale. Da ragazzo, Giulio Regeni aveva frequentato la Ludoteca di Udine quando ricopriva il ruolo di sindaco del Governo dei Giovani di Fiumicello.

In quell’esperienza aveva collaborato con il Comune di Udine alle attività del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, partecipando a iniziative dedicate alla cittadinanza attiva e al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Un legame ricordato anche in occasione del venticinquesimo anniversario del Consiglio comunale dei ragazzi, quando la giornata di festeggiamenti era stata dedicata proprio a Regeni.

L’intitolazione assume quindi un significato particolare: un luogo che Giulio aveva conosciuto e frequentato continuerà a custodirne la memoria, diventando uno spazio in cui trasmettere ai più giovani i valori che avevano caratterizzato il suo percorso.

Il Comune: «La richiesta di verità non può essere archiviata»

Il sindaco Alberto Felice De Toni ha sottolineato il valore civile dell’iniziativa, ricordando le difficoltà incontrate nella ricerca della verità sulla morte del ricercatore e il lungo impegno della famiglia.

Per il primo cittadino, l’intitolazione rappresenta un richiamo permanente alla responsabilità delle istituzioni e alla necessità di non dimenticare quanto accaduto.

Anche l’assessore Federico Pirone ha evidenziato il significato educativo della scelta: Giulio Regeni era impegnato nella ricerca e nella comprensione della realtà attraverso lo studio e il confronto con le persone. La Ludoteca, luogo di gioco e scoperta, vuole richiamare proprio quella curiosità e quella libertà di conoscere il mondo.

I genitori Paola e Claudio Regeni: un gesto di rispetto e vicinanza

La decisione è stata accolta favorevolmente dalla famiglia, che ha partecipato al percorso di intitolazione.

Paola e Claudio Regeni hanno ringraziato il Comune di Udine, spiegando che la scelta della Ludoteca ha un significato particolare nella loro storia familiare.

I genitori hanno espresso il desiderio che bambini e ragazzi possano frequentare questo spazio crescendo nel rispetto reciproco e sviluppando quella curiosità e libertà che hanno accompagnato la vita e gli studi del figlio.

La loro presenza alla cerimonia del 12 dicembre darà un ulteriore significato all’iniziativa.

Dieci anni dalla morte di Giulio Regeni: gli ultimi sviluppi giudiziari

Giulio Regeni, 28 anni, era un dottorando dell’Università di Cambridge quando scomparve al Cairo il 25 gennaio 2016. Il suo corpo venne ritrovato il 3 febbraio, con evidenti segni di tortura.

Da allora la famiglia porta avanti una lunga battaglia per ottenere verità e giustizia, sostenuta da una mobilitazione che ha coinvolto cittadini, associazioni e istituzioni.

Un passaggio importante è arrivato il 28 settembre 2026, quando la Corte d’Assise di Roma ha condannato in primo grado tre appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani a dieci anni di reclusione per il sequestro del ricercatore. Il quarto imputato è stato assolto e la sentenza non ha riconosciuto responsabilità per l’omicidio.

Il procedimento si è svolto in assenza degli imputati e la sentenza non è definitiva.

A dieci anni da quei fatti, Udine sceglie così di affidare la memoria di Giulio Regeni a un luogo dedicato ai più giovani, affinché il suo nome continui a richiamare il valore della libertà, della conoscenza e della ricerca della verità.

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