Il Pordenone vince 3-1 a Codroipo e allunga a sei punti sul Muggia

Il Pordenone FC ha vinto 3-1 a Codroipo e ha portato da quattro a sei punti il vantaggio sul Muggia, fermato sul 2-2 dal Kras. Dopo i due anticipi di sabato 14 novembre, come riportato dalla cronaca di Friuligol, i neroverdi guidavano il campionato di Eccellenza con 30 punti, contro i 24 del Muggia.

Per il Pordenone è stata la settima vittoria consecutiva, la decima nelle prime undici gare. Il confronto fotografa la situazione dopo gli anticipi: alle 11:45 di domenica 15 novembre le altre sette partite del turno erano in programma nel pomeriggio.

Il 3-1 costruito nel primo tempo

A Codroipo il Pordenone è passato in vantaggio con Pozzebon, a segno su un cross dalla destra. Graffi ha subito pareggiato per i padroni di casa, poi Zorzetto ha riportato avanti i neroverdi e ha completato la doppietta prima dell’intervallo.

Secondo la ricostruzione della partita, il terzo gol è arrivato su un’azione di Carniello, che ha recuperato palla a centrocampo e servito Zorzetto in area. Nella ripresa il Codroipo ha cercato di rientrare in partita, senza cambiare il risultato.

Perché aumenta il vantaggio sul Muggia

Nell’altro anticipo il Kras è passato avanti con Gojanovic. Una doppietta di Ciriello ha ribaltato il punteggio a favore del Muggia prima dell’intervallo, ma nella ripresa Gojanovic ha segnato ancora, fissando il 2-2.

La vittoria ha aggiunto tre punti alla classifica del Pordenone, mentre il pareggio ne ha dati uno al Muggia: il margine tra le due squadre è così passato da quattro a sei lunghezze, a parità di undici partite disputate.

Il divario diretto tra Pordenone e Muggia non dipende dai risultati delle altre gare. La graduatoria complessiva dell’undicesima giornata, invece, era ancora parziale: il programma del turno prevedeva le restanti sette partite il 15 novembre, sei alle 14:30 e una alle 15:30.

Le prossime gare: Tolmezzo e lo scontro diretto

Il calendario del Pordenone indica per domenica 22 novembre, alle 14:30, la trasferta sul campo del Tolmezzo Carnia. Il 29 novembre è previsto a Pordenone lo scontro diretto con il Muggia.

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