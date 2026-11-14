Dopo Fedriga, Salvini auspica un altro leghista alla guida del Friuli Venezia Giulia

Matteo Salvini auspica che, dopo Massimiliano Fedriga, sia ancora un esponente della Lega a guidare il Friuli Venezia Giulia. Il segretario del partito, però, non indica un candidato: nell’intervista pubblicata il 13 novembre 2026 dai quotidiani del gruppo Nem, dice di non voler anticipare i tempi e di voler discutere con Fedriga del suo futuro politico.

Il ministro delle Infrastrutture affronta anche il contenzioso tra Fincantieri e il Comune di Monfalcone: chiede all’azienda di uscirne e si dice disponibile a invitare impresa, Regione e Comune a un tavolo. È una proposta di confronto, non l’annuncio di una riunione già convocata.

La successione e il nodo del terzo mandato

Salvini definisce Fedriga un ottimo governatore e afferma che gli farebbe piacere vedere un altro leghista alla guida della Regione. Interrogato sull’europarlamentare Anna Maria Cisint come possibile successora, ne apprezza il lavoro, ma precisa: «Non voglio fare nomi né anticipare i tempi».

La posizione del segretario esprime una preferenza politica, non una candidatura formalizzata né un’intesa tra gli alleati del centrodestra.

Fedriga è al secondo mandato, dopo le elezioni del 2018 e del 2023. La legge elettorale regionale prevede che il presidente non possa candidarsi immediatamente alla stessa carica dopo due mandati consecutivi. Non viene conteggiato un mandato durato meno di due anni, sei mesi e un giorno, se la cessazione è avvenuta per cause diverse dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione.

Con la sentenza n. 211 del 2025, relativa a una legge della Provincia autonoma di Trento, la Corte costituzionale ha stabilito che il divieto del terzo mandato consecutivo vincola anche le autonomie speciali il cui presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Nel febbraio 2026 Fedriga aveva definito difficile l’ipotesi di un terzo mandato nella situazione politica di allora.

Monfalcone, la proposta di un tavolo

Salvini chiede un’intesa tra Fincantieri e il Comune di Monfalcone, sostenendo che la città non possa farsi carico da sola di tutte le ricadute dell’attività industriale. Il ministro afferma di averne parlato con il gruppo e si dichiara disponibile a invitare azienda, Regione e Comune a un confronto.

La disputa riguarda il mancato rilascio di una deroga ai limiti acustici per lavori notturni di palificazione nel cantiere navale, legati all’installazione di due nuove gru. Il 29 ottobre 2026 è stata pubblicata la decisione con cui il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto la richiesta di risarcimento presentata contro il Comune dalla controllata Fincantieri Infrastructure Opere Marittime.

I lavori erano già stati completati nel febbraio 2026. Dopo la decisione del Tar, Fincantieri aveva annunciato l’intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato.

Restano distinti i due percorsi: sul piano politico la Lega dovrà definire le proprie scelte per la Regione; sul contenzioso di Monfalcone, la disponibilità espressa da Salvini non equivale né a un accordo né alla rinuncia al ricorso annunciato dall’azienda.

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