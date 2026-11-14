Gorizia, il 15 novembre deviate le linee 2 e 6: sospese le fermate dell’ospedale

A Gorizia le linee urbane 2 e 6 saranno deviate domenica 15 novembre 2026, dalle 8 alle 15, per la chiusura al traffico di via IX Agosto in occasione della Festa del Ringraziamento. Saranno sospese anche le fermate di via Fatebenefratelli presso l’ospedale.

Secondo l’avviso di TPL FVG sulle deviazioni, le fermate sostitutive sono in corso Italia e cambiano in base alla direzione di viaggio.

Verso corso Verdi: linee 2 e 6

Per gli autobus diretti alla posta centrale di corso Verdi sono sospese le fermate di:

via Fatebenefratelli 29, fronte ospedale;

via Diacono 65;

via IX Agosto 11.

Per entrambe le linee, in questa direzione, le fermate sostitutive sono in corso Italia ai civici 215, fronte San Giusto; 177; 159, parco; 89/85, farmacia; e 51/A.

Verso il cimitero centrale: linea 6

Per la linea 6 diretta al cimitero centrale sono sospese le fermate di:

via IX Agosto 14;

via Diacono, fronte civici 63/65;

via Fatebenefratelli 34, ospedale.

Le fermate sostitutive in questa direzione sono in corso Italia ai civici 80; 118/120, farmacia; 190, fronte parco; 226; e 244, San Giusto.

La deviazione è prevista fino alle 15 di domenica. Prima di partire è utile controllare eventuali aggiornamenti del servizio e scegliere la fermata corrispondente alla propria direzione.

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