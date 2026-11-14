Carceri in FVG, Massolino torna a chiedere un’audizione in Consiglio sulla salute dei detenuti

La consigliera regionale Giulia Massolino torna a chiedere un’audizione sulle condizioni delle carceri del Friuli-Venezia Giulia e denuncia il mancato confronto sulla salute delle persone detenute. Dopo il seminario del 13 novembre a Udine, l’esponente del Patto per l’Autonomia-Civica FVG ha accusato l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi e la presidenza della III Commissione consiliare di ostacolare la discussione.

In una nota riportata da Nordest24, Massolino sostiene che l’audizione richiesta sia attesa da due anni e mezzo. La consigliera ha anche ricordato proposte su assistenza sanitaria, casa e reinserimento che, afferma, la maggioranza ha respinto negli anni scorsi: non si tratta di nuove misure approvate.

La richiesta di audizione e i tempi previsti

La richiesta riguarda la III Commissione, competente fra l’altro per la tutela della salute. Secondo una precedente comunicazione del gruppo consiliare, l’obiettivo era ascoltare i garanti delle persone detenute e i responsabili degli istituti regionali. Nel luglio 2025 Massolino indicava il maggio 2024 come momento della richiesta e dichiarava di aver inviato solleciti.

La consigliera sostiene che l’audizione avrebbe dovuto tenersi entro dieci giorni. L’articolo 35 del regolamento consiliare disciplina la convocazione della Commissione quando la richiesta proviene da componenti il cui voto rappresenti almeno un quarto dei componenti del Consiglio. In quel caso l’ufficio di presidenza della Commissione si riunisce entro tre giorni lavorativi dalla richiesta e la Commissione entro i successivi dieci giorni lavorativi. Per stabilire se la procedura si applichi a questa richiesta occorre conoscerne gli atti e le modalità di presentazione.

Il seminario di Udine e le assenze contestate

Massolino ha contestato anche l’assenza di Riccardi e del presidente della III Commissione Carlo Bolzonello alla tavola rotonda udinese, che considera un’occasione mancata di confronto. Il programma pubblicato dal Comune di Udine indicava l’assessore tra gli invitati, precisando che si attendevano conferme di partecipazione.

Il seminario sulla salute nei luoghi di detenzione era organizzato dal garante dei diritti dei detenuti del Comune di Udine e dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, insieme a La Società della Ragione e all’associazione Icaro Volontariato Giustizia.

Le proposte per salute e reinserimento

Fra gli interventi ricordati da Massolino ci sono progetti dedicati alla salute mentale, all’assistenza specialistica e all’alimentazione, insieme a soluzioni abitative per chi può uscire dal carcere. La consigliera ha citato anche sportelli per l’impiego, giustizia riparativa, verde nei cortili e impianti fotovoltaici.

Nel suo intervento ha inoltre richiamato il superamento dei manicomi per sostenere la necessità di ripensare l’esecuzione penale, investendo nella presa in carico delle fragilità anziché nella costruzione di carceri più grandi.

Il confronto richiesto in Commissione servirebbe, nelle intenzioni della consigliera, a discutere con chi opera nelle carceri quali risposte possano essere costruite a livello regionale. Restano da chiarire la posizione della Giunta e della presidenza della Commissione e l’eventuale calendarizzazione dell’audizione.

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