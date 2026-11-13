Monfalcone, Salvini chiede a Fincantieri di chiudere il contenzioso con il Comune

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini chiede a Fincantieri di uscire dal contenzioso con il Comune di Monfalcone sui lavori notturni nel cantiere navale. Si è detto disponibile a invitare azienda, Regione e Comune a un tavolo: non ha annunciato un accordo né una convocazione.

La richiesta arriva dopo che il Tar del Friuli-Venezia Giulia ha respinto la domanda di risarcimento presentata da una controllata del gruppo per il diniego a lavori in deroga ai limiti acustici. In un’intervista ai quotidiani del gruppo Nem, ripresa dall’ANSA il 13 novembre, Salvini ha detto di averne parlato con Fincantieri e di contare su una risposta positiva. Per il ministro occorre trovare un’intesa e ristabilire rapporti non conflittuali con le istituzioni locali.

La disputa sui lavori notturni

La controversia riguarda la richiesta di Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, controllata del gruppo, di effettuare anche di notte, in deroga ai limiti acustici, lavori di palificazione nel cantiere. Secondo la parte accessibile della sentenza del Tar, le opere erano destinate alle nuove vie di corsa del bacino di costruzione e all’installazione di due gru.

Il Comune aveva negato la deroga. La società aveva quindi chiesto circa 1,9 milioni di euro di risarcimento per i maggiori costi che sosteneva di aver affrontato a causa della riorganizzazione delle attività.

Con la decisione pubblicata il 29 ottobre, il Tar ha respinto la richiesta risarcitoria e dichiarato improcedibile la domanda di annullamento del diniego, perché le lavorazioni erano terminate. Secondo le ricostruzioni della decisione, i giudici hanno ritenuto non dimostrato che la deroga sarebbe stata concessa: una precedente autorizzazione riguardava attività diverse e non rendeva automatica una nuova deroga.

L’appello annunciato e il possibile confronto

Dopo la sentenza, Fincantieri aveva annunciato l’intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato. L’annuncio non equivale al deposito dell’impugnazione.

La richiesta di Salvini apre la prospettiva di un confronto tra le parti. Restano da conoscere la risposta del gruppo e l’eventuale convocazione del tavolo con Regione e Comune.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook