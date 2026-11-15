Scarabelli sui falsi miti alimentari: quantità e abitudini al centro

Le quantità contano, ma per valutare un’alimentazione servono anche varietà, qualità e attenzione alla frequenza dei consumi. È il quadro che emerge dal confronto tra le osservazioni del nutrizionista friulano Raffaele Scarabelli e le indicazioni del CREA.

In un’intervista pubblicata il 15 novembre 2026 da Il Nord Est, Scarabelli mette in guardia dalle semplificazioni sul cibo e dalle diete troppo restrittive. Lo stesso giorno il nutrizionista è intervenuto alla Cavallerizza di Udine per il Fake News Festival, in un incontro dedicato ai falsi miti alimentari. Le osservazioni riportate qui provengono dall’intervista, non da una trascrizione dell’appuntamento.

Un alimento non basta a definire la dieta

Parlando di prodotti confezionati e preparazioni casalinghe, Scarabelli invita a considerare qualità degli ingredienti e quantità, anziché giudicare un alimento soltanto per il modo in cui è stato preparato. Per cambiare le proprie abitudini, nell’intervista suggerisce di procedere «un passo alla volta» e mette in guardia dalle diete troppo restrittive.

Le linee guida CREA per una sana alimentazione, revisione 2018, aiutano a precisare il punto: la quantità è una parte della valutazione, non l’unico criterio. Le indicazioni privilegiano un’alimentazione varia, con più frutta, verdura, cereali integrali e legumi, e raccomandano di limitare zuccheri, dolci, bevande zuccherate e sale.

Questo non significa che una merendina e una torta fatta in casa siano sempre equivalenti: la composizione può cambiare da prodotto a prodotto. Per confrontarle servono informazioni sugli ingredienti e sui nutrienti, oltre alla porzione effettivamente consumata e alla frequenza con cui ciascuna compare nella dieta.

Porzione e frequenza non sono la stessa cosa

La porzione standard è un’unità di riferimento; la frequenza indica invece quante porzioni di un alimento sono previste nell’arco della giornata o della settimana. Il CREA distingue i due elementi perché i gruppi alimentari non hanno tutti lo stesso ruolo in un’alimentazione equilibrata.

Per esempio, nelle tabelle CREA per gli adulti la porzione di frutta fresca è pari a 150 grammi, circa un frutto medio o due piccoli. È un riferimento utile per orientarsi, non una quantità obbligatoria identica per ogni persona. Le tabelle presentano esempi basati su diversi livelli di fabbisogno energetico.

Un messaggio che si concentra solo sulle calorie o vieta indistintamente intere categorie di alimenti lascia quindi fuori una parte importante del quadro: cosa si mangia abitualmente, in quali quantità e con quale varietà.

Integratori: valutare bisogno e prodotto

Scarabelli osserva che alcuni integratori possono funzionare, ma richiama l’attenzione sulle abitudini di base, tra cui attività fisica e sonno. Il CREA distingue tra prodotti e situazioni d’uso e avverte che gli integratori non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata.

Non esiste quindi un giudizio unico valido per tutti i prodotti: contano la sostanza, la dose e il motivo per cui viene assunta. Anche un apporto eccessivo di vitamine o minerali può avere effetti indesiderati. Per esigenze individuali o dubbi sull’uso di un integratore è opportuno confrontarsi con un professionista sanitario qualificato.

Davanti a una promessa alimentare assoluta, è utile controllare che cosa viene proposto, a chi si rivolge e su quali prove si basa. Le indicazioni generali del CREA sono un punto di partenza per valutare l’insieme delle abitudini, non un piano alimentare personalizzato.

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