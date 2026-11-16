L’APU dà battaglia, ma Milano passa al Carnera

UDINE – Questa volta l’Old Wild West Udine non riesce, come a Varese, a sovvertire i favori del pronostico. I bianconeri, infatti, nell’8o turno di campionato, soccombono all’Armani Milano tra le mura amiche del PalaCarnera/CrediFriuli per 83 a 70.

I lombardi, campioni d’Italia in carica, fanno rispettare alla fine la legge del più forte, giocando di squadra e mandando ben 6 uomini in doppia cifra, sotto gli occhi attenti del nuovo allenatore Luca Banchi. Gli eredi delle “scarpette rosse” a lungo soffrono, però, le resistenze dei padroni di casa che per circa 35′ giocano una partita tosta ed equilibrata, opponendo la solita difesa attenta (fatta eccezione per alcuni errori del primo quarto) e le prove balistiche di alcuni dei suoi giocatori. Solamente negli ultimi minuti del match i bianconeri hanno alzato bandiera bianca, non riuscendo più a venire a capo contro la difesa ospite anche per l’uscita per 5 falli del prezioso Battle.

Tra i singoli, il pubblico del Carnera, accorso ancora una volta in massa a riempire il palazzo fino alle sue balaustre, ha potuto godere delle giocate di un ancora positivo Calzavara (12 punti e 7 assist in 31′), di un Battle che conferma di essere l’elemento offensivamente più pericoloso dei suoi (16 punti in soli 21′ in campo causa falli commessi) e di un Bucarelli che si è trovato a giocare nelle duplice vesti di playmaker (3 assist) e realizzatore (11 punti).

Vertemati era privo del playmaker sloveno Sisko, infortunatosi a Varese, anche se ha potuto beneficiare dell’apporto del giovane Stjepanovic, uno cui non manca la “faccia tosta” per sfidare anche i più forti e per il quale il presidente Pedone ha speso parole al miele nel post partita.

Sono mancati, inoltre, anche se il giocatore era regolarmente in campo, i punti di Valentine, autore di un’altra prestazione incolore in maglia bianconera. L’americano, che nei piani di inizio stagione doveva figurare come il go-to-guy cui affidarsi nei tiri dalla distanza, ha concluso la sua prestazione con 6 miseri punti e con 1/6 al tiro dall’arco dei 6.75, nonostante la fiducia concessagli (29′ sul parquet), un po’ per volontà ed un po’ per necessità, da coach Vertemati.

Ora per la formazione friulana arrivano due impegni importanti ed estremamente delicati come solo due derby possono essere: il primo a Verona, nel prossimo turno e l’altro, in casa, contro Trieste.

APU OLD WILD WEST UDINE – ARMANI OLIMPIA MILANO 70 – 83 (15-22. 35-37, 58-59)

APU OLD WILD WEST UDINE: Stjepanovic 2, Mobio 5, Spencer 6, Giannino n.e., Bucarelli 11, Bendzius 3, Battle 16, McGlynn 6, Grassi n.e., Calzavara 12, Cavaliero 3, Valentine 6. All. Vertemati.

ARMANI OLIMPIA MILANO: Burnell 10, Cole 12, Wright 13, Diop 3, Tonut, Bolnaro 10, Thomposon 13, Ricci 3, Flaccadori 4, Guduric 11, Matthew 4, Akele. All. Banchi.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook