Udine, la mostra di Vitale e Marco Petrus sul terremoto del Friuli in programma fino al 23 dicembre

Gli acquerelli con cui Vitale Petrus rielaborò le fotografie del terremoto del Friuli incontrano i dipinti realizzati dal figlio Marco per il cinquantenario del sisma. Il confronto è al centro di Marco Petrus Vitale Petrus 2026 1976, mostra annunciata a LoStudiolo di Udine dal 14 novembre al 23 dicembre 2026.

Il comunicato della mostra pubblicato da Exibart indicava l’apertura al pubblico per sabato 14 novembre, dalle 17 alle 20. Il progetto riporta in città i lavori di un artista cresciuto a Udine e li affianca a una lettura contemporanea del figlio: dalle immagini delle macerie alle forme e ai colori della pittura astratta.

Dalle fotografie del terremoto a un dipinto incompiuto

Vitale Petrus realizzò gli acquerelli anche a partire dalle fotografie della distruzione pubblicate sulle riviste. I fogli erano studi per un grande dipinto sul terremoto, rimasto incompiuto. Pittore, incisore e disegnatore, l’artista morì a Milano nel 1984.

Nato a Kiev nel 1934, arrivò in Italia da bambino con la famiglia: la madre aveva origini friulane. Dopo un primo periodo a Clauzetto crebbe a Udine, studiò all’Accademia di belle arti di Venezia e si trasferì nell’area milanese. Il ritorno dei suoi lavori in Friuli lega così una vicenda familiare alla memoria del territorio.

In un’intervista sul progetto, Marco Petrus ha spiegato di aver scelto nove acquerelli del padre tra quelli conservati. I fogli mostrano una griglia a matita usata nella preparazione delle immagini; tra i soggetti figurano edifici danneggiati e macerie.

Nove acquerelli e nove nuove interpretazioni

Accanto ai lavori paterni, Marco Petrus ha realizzato nove dipinti per l’occasione. Nell’intervista ha raccontato di partire dalle masse e dalle linee degli acquerelli, ricomponendole in forme geometriche e intervenendo sui colori, talvolta mantenendo tonalità vicine all’originale, talvolta usando colori complementari.

Il figlio ha definito l’iniziativa «un tributo a mio padre». Il risultato, però, non intende completare il quadro che Vitale aveva immaginato: mette a confronto due linguaggi, uno legato alla figura e alle fotografie del sisma, l’altro alla costruzione astratta.

Il comunicato richiama anche alcuni riferimenti della cultura visiva di Vitale, tra cui i disegni di guerra di Graham Sutherland, La zattera della Medusa di Géricault e una xilografia di Hokusai. Sono elementi che aiutano a collocare gli acquerelli dentro una ricerca artistica più ampia, oltre il loro rapporto con le immagini della catastrofe.

Il sisma e la memoria del Friuli

La scossa del 6 maggio 1976 colpì duramente il Friuli; una nuova forte scossa il 15 settembre aggravò le distruzioni. Nel ripercorrere gli eventi, il Dipartimento della Protezione civile ricorda il ruolo dei Comuni e dei cittadini nella ricostruzione del tessuto urbano e sociale.

La mostra si inserisce nel cinquantenario da una prospettiva personale: non ricostruisce la storia del terremoto, ma accosta il modo in cui Vitale trasformò le fotografie in pittura alla rilettura del figlio. Anche la mostra fotografica di Mauro Galligani a Spilimbergo richiama, tra le vicende documentate dal fotoreporter, il terremoto del Friuli.

Il calendario e le informazioni per la visita

La sede indicata è LoStudiolo, in via Mercatovecchio 28 a Udine. Il calendario annunciato arriva al 23 dicembre 2026: dal mercoledì al venerdì sono previste visite dalle 17 alle 19, negli altri giorni su appuntamento.

Per informazioni, la scheda della mostra indica l’indirizzo lostudiolo.udine@gmail.com.

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