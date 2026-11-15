Case Ater a Trieste, presidio di Pd e sindacati: chieste più risorse per le manutenzioni

Il Partito democratico, i sindacati e il Comitato di Altura hanno riportato davanti alla sede Ater di Trieste le richieste degli inquilini sulle case pubbliche. Il presidio del 14 novembre 2026, organizzato dal Pd in piazza dei Foraggi, ha richiamato l’attenzione su gestione, manutenzione e assegnazione degli alloggi: lo riferisce la cronaca dell’iniziativa pubblicata dal Meridiano.

Nell’annuncio della mobilitazione figuravano la richiesta di maggiori fondi per le manutenzioni, interventi più tempestivi e il potenziamento della videosorveglianza. Sullo sfondo c’è il programma regionale di riqualificazione che interessa 481 alloggi a Trieste: un dato che comprende le abitazioni coinvolte nei lavori, non altrettante case già disponibili per essere assegnate.

Le richieste rivolte ad Ater e Regione

La conferenza stampa è stata moderata dal consigliere comunale del Pd Luca Salvati. Sono intervenuti Renato Kneipp, segretario del Sunia di Trieste, Stefano Borini della Cgil e Massimiliano Bracco, presidente del Comitato di Altura.

Le priorità rivolte ai vertici Ater e alla Regione erano state indicate nell’annuncio del 10 novembre: più fondi per la manutenzione, maggiore tempestività delle ditte incaricate e installazione o potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Sono richieste dei promotori, non misure già adottate; la cronaca del presidio non dettaglia il contenuto di ogni intervento.

La protesta riprende una mobilitazione avviata nei mesi precedenti. A settembre, dopo un incontro con residenti delle case Ater di via Montasio, ad Altura, Salvati aveva riferito segnalazioni su manutenzione e pulizia e chiesto chiarimenti sulle risorse disponibili. Le criticità sono contestazioni riportate dal consigliere, non una valutazione indipendente dell’intero patrimonio cittadino.

Il piano regionale: due lotti e 105 alloggi da recuperare

Il presidio si inserisce nel dibattito sul recupero del patrimonio pubblico. Il 20 ottobre l’assessora regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante ha illustrato, alla conferenza delle Ater, il quadro degli interventi RepowerEU per l’efficientamento degli edifici. A Trieste il progetto comprende due lotti, per 21 stabili e 481 alloggi.

Area Stabili e alloggi Importo indicato dalla Regione Via Grego 6 stabili, 336 alloggi; 105 sfitti e non locabili da recuperare anche internamente Quasi 19 milioni di euro per lavori e servizi Via Cesare dell’Acqua e via del Veltro 15 stabili, 145 alloggi Oltre 15 milioni di euro per lavori e servizi

Il programma riguarda l’efficienza energetica degli edifici e comprende il recupero interno dei 105 appartamenti non locabili di via Grego. Per chi attende una casa, la distinzione è importante: gli alloggi interessati dalla riqualificazione non coincidono automaticamente con quelli che potranno essere assegnati dopo i lavori.

Secondo il quadro illustrato dalla Regione, RepowerEU copre circa il 40% dei costi e un ulteriore 20% è collegato al Gestore dei servizi energetici; la parte restante è sostenuta da risorse di bilancio e da un contributo regionale distribuito nel tempo. La Regione ha spiegato che alcuni cantieri possono richiedere circa quattro anni: è un’indicazione generale, non una data di consegna per ciascun appartamento.

Gli altri cantieri e i tempi ancora da verificare

In un aggiornamento sulle attività Ater del 9 ottobre erano descritti anche i lavori in viale Tartini e negli edifici di via Caravaggio e via Tintoretto. Per questi ultimi il cronoprogramma indicava come obiettivo il 31 dicembre 2026: una previsione di completamento, non la conferma che gli alloggi siano già disponibili.

Il presidio non modifica di per sé la programmazione. Restano da seguire le risposte alle richieste sulla manutenzione ordinaria e l’avanzamento effettivo dei recuperi: per le famiglie in attesa, alla conclusione dei lavori devono seguire i passaggi necessari per l’assegnazione secondo le regole previste.

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