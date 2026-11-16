Italia travolta dal Belgio, da 1-0 a 1-4 in pochi minuti: cosa è successo agli Azzurri

BRUXELLES – Una serata da dimenticare per la Nazionale italiana, travolta 4-1 dal Belgio nell’ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Domenica 15 novembre, allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, gli Azzurri di Roberto Mancini sono passati in vantaggio con Pio Esposito, prima di subire la rimonta dei padroni di casa. Una sconfitta pesante che costa all’Italia l’eliminazione dalla competizione, con il terzo posto nel girone alle spalle di Francia e Belgio.

Pio Esposito illude l’Italia: vantaggio dopo 11 minuti

L’Italia parte con coraggio, consapevole che sarebbe sufficiente un pareggio per conquistare la qualificazione. Gli Azzurri cercano subito di imporre il proprio gioco, ma devono anche affidarsi a Donnarumma, decisivo con una doppia parata su De Ketelaere e Ngoy.

All’11° minuto arriva il vantaggio italiano. Kayode trova spazio sulla destra e serve un preciso pallone in area, dove Pio Esposito anticipa il difensore e batte Lammens con una conclusione di prima intenzione.

Per l’attaccante dell’Inter è il decimo gol in 15 presenze con la Nazionale, un traguardo prestigioso che sembra indirizzare la serata nel migliore dei modi.

Il Belgio ribalta tutto: tre gol in undici minuti

La gioia italiana dura pochissimo. Al 15° minuto De Cuyper sfrutta una situazione confusa nell’area azzurra e firma il pareggio.

Il Belgio aumenta la pressione e al 22° completa la rimonta: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Donnarumma respinge una conclusione di Mechele, ma Ngoy è il più rapido sulla ribattuta e realizza il 2-1.

Appena quattro minuti dopo arriva anche il terzo gol. Jeremy Doku si libera di diversi avversari con una straordinaria azione personale e supera Donnarumma con un diagonale.

In appena undici minuti l’Italia incassa tre reti, mostrando enormi difficoltà nel contenere la velocità e le ripartenze belghe.

Prima dell’intervallo è ancora Donnarumma a evitare un passivo più pesante, deviando sul palo una conclusione di De Bruyne.

Moreira chiude i conti, Esposito sbaglia un rigore

Nella ripresa Mancini prova a cambiare la partita inserendo Doumbia e Dimarco, ma il Belgio continua a creare occasioni pericolose.

De Ketelaere colpisce una traversa, mentre Donnarumma è nuovamente chiamato a intervenire sulle conclusioni degli avversari.

All’80° minuto arriva il definitivo 4-1. Una rapida ripartenza belga viene finalizzata da Diego Moreira, servito da De Bruyne, che chiude ogni possibilità di rimonta.

Nel finale l’Italia ha l’opportunità di rendere meno pesante il risultato: l’arbitro assegna un calcio di rigore dopo una revisione al VAR, ma Pio Esposito si fa respingere il tiro da Lammens.

Italia eliminata: la classifica finale del girone

La sconfitta di Bruxelles sancisce l’eliminazione degli Azzurri dalla Nations League 2026/27.

La Francia chiude il Gruppo A1 al primo posto con 13 punti, seguita dal Belgio con 12. L’Italia termina terza a quota 10 punti, mentre la Turchia resta ultima senza punti.

Il risultato è particolarmente amaro dopo la vittoria per 3-1 ottenuta giovedì contro la Francia, che aveva riacceso le speranze di qualificazione.

Mancini: «Sono stati più bravi di noi»

Al termine della partita, Roberto Mancini riconosce la superiorità degli avversari, sottolineando le difficoltà fisiche incontrate negli scontri individuali e i problemi nella gestione del pressing.

«Sono stati più bravi di noi», ammette il commissario tecnico, evidenziando anche la stanchezza accumulata nella precedente sfida contro la Francia.

Nonostante l’eliminazione, il tecnico invita a considerare la sconfitta come un passaggio del percorso di crescita della squadra.

L’Italia conserva comunque il proprio posto nella Lega A e dovrà ora concentrarsi sulle qualificazioni a Euro 2028, al via nel marzo 2027.

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