Villa Manin, dal 14 novembre la mostra “Rinascite” sul terremoto del Friuli

CODROIPO – Dal 14 novembre 2026 al 21 febbraio 2027 Villa Manin ospita “Rinascite. Da Leonardo da Vinci al contemporaneo”, mostra dedicata al terremoto del 1976 e alla capacità di trasformare la distruzione in futuro. Promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e da Erpac, l’esposizione è allestita negli spazi dell’Esedra di Levante della villa. Alla presentazione alla stampa, il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil ha dichiarato: “Guardiamo con fiducia al futuro, perché per il Friuli-Venezia Giulia è già tempo di futuro. Essendo una terra di confine, la nostra Regione deve sostenere una nuova cultura di frontiera, che interpreti il confine non come la fine di qualcosa, ma come un’opportunità di incontro, amicizia e nuove conquiste”.

Allestita a cinquant’anni dal terremoto che nel 1976 colpì il Friuli, la mostra intreccia memoria storica, arte, architettura e contemporaneità. Il percorso riflette su come le comunità possano reagire alle catastrofi, elaborare la perdita e trasformare una frattura in un nuovo inizio. Il Friuli è il punto di partenza di una narrazione universale che mette al centro la ricostruzione come processo civile, culturale e collettivo.

Anzil ha aggiunto: “Il terremoto del 1976 ha devastato il nostro territorio, ma la ricostruzione del Friuli rappresenta un modello di straordinario interesse, anche per la capacità delle istituzioni di lavorare in sinergia e restituire in tempi eccezionali interi paesi alle loro comunità. È una pagina della nostra storia che merita di essere studiata e valorizzata anche attraverso l’arte e nuove sperimentazioni culturali”; l’esponente della Giunta Fedriga ha evidenziato il valore della mostra anche come occasione per rileggere un’esperienza che ha segnato profondamente l’identità regionale.

Tre livelli di mostra tra terremoto, ricostruzione e arte

Curata da Giovanni Carlo Federico Villa per la sezione dedicata alle arti e da Giovanni Damiani per quella sull’architettura, l’esposizione si sviluppa sui tre livelli dell’Esedra. Accompagna il visitatore dalla documentazione del terremoto alla risposta delle istituzioni e della comunità friulana, fino al confronto con l’immaginario artistico internazionale sulla distruzione e la rinascita. Il percorso si apre con immagini d’archivio della Cineteca del Friuli e illustrazioni di artisti friulani di diverse generazioni. La sezione di architettura documenta cinquant’anni di trasformazioni del territorio attraverso fotografie, testimonianze e interventi sulla ricostruzione, la tutela del patrimonio e la nascita di una nuova consapevolezza collettiva.

Al piano terra, capolavori provenienti da importanti istituzioni museali dialogano con opere di artisti contemporanei. Sono esposti alcuni fogli autografi del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, provenienti dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano. In mostra anche opere di Eva Jospin, Serse Roma, Ludovico Bomben e Maria Elisabetta Novello, oltre alle fotografie di Stefano Graziani. I visitatori sono accolti da un’installazione di Daniele Puppi, realizzata a partire dalle registrazioni originali delle comunicazioni radio del 1976.

Anzil ha spiegato la scelta di proporre un’esperienza anche immersiva: “Ci piace immaginare una cultura di frontiera capace di far dialogare l’arte antica con quella contemporanea, ma anche di guardare al futuro e provare ad anticiparlo. La cultura non è soltanto un insieme di conoscenze acquisite attraverso i libri, è soprattutto una rielaborazione personale e soggettiva delle esperienze. Per questo abbiamo voluto che la mostra fosse un’esperienza non solo visiva, ma anche immersiva, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e ad accostamenti artistici capaci di suscitare suggestioni e nuove riflessioni”.

Le tre videoinstallazioni immersive, prodotte da ‘In Mostra’ con ideazione e coordinamento di Jacopo Bulgarini d’Elci, accompagnano il pubblico nei diversi momenti della narrazione: dalla memoria del sisma all’elaborazione universale del tema della catastrofe. Gli accostamenti tra opere ed epoche differenti, in linea con la visione della cultura di frontiera, invitano a un’esperienza personale in cui ogni visitatore può sviluppare una propria interpretazione.

Villa Manin nella strategia culturale regionale

Richiamando il ruolo della villa nella strategia culturale della Regione, Anzil ha affermato: “Abbiamo scelto di investire nella cultura perché la consideriamo uno straordinario strumento per contribuire a creare luoghi in cui sia più bello vivere, per i nostri cittadini e per chi viene a visitarci. Villa Manin, nel cuore del Friuli-Venezia Giulia e al centro dell’Europa, è destinata a diventare un punto di riferimento di questa rinascita culturale”.

Il vicegovernatore ha inoltre richiamato il momento attraversato dal sistema culturale regionale: Gorizia ha condiviso con Nova Gorica il titolo di Capitale europea della Cultura e nel 2027 Pordenone sarà Capitale italiana della Cultura. Secondo Anzil, il percorso testimonia la vitalità di una regione policentrica, chiamata a promuovere una cultura altrettanto polifonica, capace di valorizzare le diverse identità e sensibilità dei territori.

L’Esedra di Levante, sede della mostra, è stata completamente ristrutturata in pochi mesi ed è già finanziato il restauro della Barchessa di Levante. La Regione sta inoltre lavorando alla realizzazione di un terzo parco, che reinterpreterà le precedenti configurazioni settecentesca e ottocentesca integrandole con elementi contemporanei. Il progetto rientra nel più ampio percorso di valorizzazione di Villa Manin, luogo simbolo della storia e dell’identità regionale.

Alla preview per la stampa erano presenti anche la direttrice di Erpac, Lydia Alessio-Vernì, il curatore della sezione Architettura Giovanni Damiani e il curatore della sezione Arte antica Giovanni Carlo Federico Villa.

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 18; è chiusa il lunedì e il 24 e 25 dicembre. I biglietti si acquistano online, in mostra e tramite call center. Informazioni e calendario delle aperture straordinarie sono disponibili su www.villamanin.it.

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