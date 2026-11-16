Sanità Fvg, il Piano oncologico slitta verso il 2028: «Rinviano tutto a dopo le elezioni»

FVG – Il futuro della sanità in Friuli-Venezia Giulia torna al centro dello scontro politico. La segretaria regionale del Partito democratico, Caterina Conti, attacca il presidente Massimiliano Fedriga e l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi dopo le anticipazioni sulle linee del Piano oncologico regionale, la cui attuazione potrebbe slittare dal 2027 al 2028. Secondo l’esponente dem, la giunta starebbe portando avanti un progressivo ridimensionamento degli ospedali regionali senza un adeguato confronto in Consiglio regionale.

Piano oncologico, le critiche alla riorganizzazione degli ospedali

Al centro delle contestazioni c’è la nuova organizzazione della rete oncologica, con particolare riferimento alla concentrazione delle attività chirurgiche negli ospedali hub e alle conseguenze per le strutture spoke.

Un’impostazione emersa dalle dichiarazioni del direttore del Coordinamento della Rete oncologica regionale, Giovanni Gerardo Cardellino, che alimenta le preoccupazioni dell’opposizione.

Conti critica inoltre la possibilità che l’attuazione del piano venga delegata ai direttori generali, mentre sul fronte dell’assistenza territoriale sottolinea come il progetto delle Case della Comunità sia ancora lontano da una piena realizzazione.

Pazienti oncologici, la preoccupazione per gli interventi fuori regione

Un altro elemento sollevato dalla segretaria del Pd riguarda il presunto aumento dei pazienti del Friuli-Venezia Giulia che scelgono il Veneto per sottoporsi a interventi chirurgici oncologici.

Una situazione che, secondo Conti, dovrebbe spingere l’amministrazione regionale a riflettere sull’organizzazione dell’assistenza e sulle conseguenze delle scelte previste dal piano.

Conti: «Un progetto dannoso per la salute della popolazione»

La segretaria dem accusa la maggioranza di voler rinviare le decisioni più difficili a dopo le elezioni regionali, per evitare possibili ripercussioni sul consenso elettorale.

Secondo Conti, Fedriga e Riccardi non avrebbero «il coraggio di portare fino in fondo il piano che hanno congegnato», perché consapevoli del rischio di scontentare una parte degli elettori.

«Se questo è il futuro dell’assistenza che ci preparano Fedriga e Riccardi, loro dovranno assumersi le loro responsabilità ma noi contrasteremo fino in fondo questo progetto dannoso per la salute della popolazione», conclude Conti.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook