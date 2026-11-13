Casarsa, Laluna nel marchio Io Sono FVG con il progetto Scur di Luna

Laluna Impresa Sociale, l’associazione di Casarsa della Delizia che promuove la pasticceria inclusiva Scur di Luna, figura tra le aziende del marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia. Il riconoscimento è stato riportato dal Diario di Pordenone e l’associazione compare nell’elenco ufficiale delle aziende aderenti.

Il progetto unisce la produzione artigianale di biscotti e altre specialità a percorsi di lavoro e autonomia per persone con disabilità. L’elenco del marchio conferma la presenza di Laluna, senza indicare la data di concessione.

Biscotti e mansioni pensate per l’inclusione

Nel progetto Scur di Luna, spiega l’associazione, la produzione è divisa in più mansioni: le persone coinvolte possono così specializzarsi in un compito e contribuire al lavoro. Il percorso nasce nell’ambito di Ortoattivo, progetto di agricoltura sociale avviato da Laluna tra il 2019 e il 2020 anche per valutare le competenze e costruire progetti educativi personalizzati.

A San Giovanni di Casarsa l’associazione ha realizzato un laboratorio dedicato alla pasticceria secca, con attrezzature e piani di lavoro pensati per essere utilizzati da persone con disabilità. Tra i biscotti proposti figurano quelli al farro, all’avena e al cioccolato; la produzione comprende anche preparazioni salate e servizi per rinfreschi.

La coordinatrice Francesca Colussi, nella dichiarazione riportata dal Diario di Pordenone, collega il riconoscimento alla qualità della filiera e all’inclusione lavorativa. L’obiettivo, spiega, è valorizzare le persone e rendere il progetto sempre più capace di sostenersi economicamente. Colussi ringrazia anche i volontari e i partner che lo affiancano.

La differenza tra marchio aziendale e marchio di prodotto

Io Sono Friuli Venezia Giulia promuove le realtà agroalimentari regionali impegnate nella sostenibilità. Per ottenere il marchio aziendale, le imprese compilano un’autovalutazione sugli aspetti ambientali, economici e sociali; le dichiarazioni sono verificate dal comitato di controllo.

L’adesione di Laluna non significa automaticamente che ogni biscotto porti il marchio di prodotto. Le aziende aderenti possono richiederne l’applicazione ai singoli prodotti: secondo le regole del programma, il logo è abbinato a un codice QR che rende disponibili informazioni sull’origine degli alimenti o degli ingredienti.

In vista del periodo natalizio, secondo quanto riportato dal Diario di Pordenone, Scur di Luna prepara confezioni regalo e prosegue l’attività di catering e rinfreschi. Per l’associazione resta centrale l’obiettivo di consolidare la sostenibilità economica del progetto insieme alle opportunità di partecipazione delle persone coinvolte.

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