Una scuola di Tolmezzo sarebbe tra i destinatari delle nuove email minatorie inviate agli istituti scolastici lunedì 16 novembre 2026. Secondo quanto riferito dall’ANSA alle 13.35, l’istituto non è stato evacuato e i carabinieri stanno valutando le segnalazioni caso per caso.

Secondo l’agenzia, sarebbero interessate anche alcune scuole della provincia di Pordenone, anch’esse non evacuate. Il messaggio intimidatorio è firmato con le iniziali M.A. Non sono stati indicati il nome della scuola di Tolmezzo né l’esito degli accertamenti.

Come vengono valutate le minacce seriali

La mancata evacuazione non elimina l’obbligo di segnalare la minaccia. La nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che trasmette alle scuole le indicazioni della direttiva del Ministero dell’Interno del 13 novembre, chiede di informare tempestivamente le forze di polizia quando arrivano comunicazioni che minacciano la sicurezza delle persone o delle strutture.

La direttiva considera inattendibile una minaccia manifestamente seriale: messaggi identici o molto simili, della stessa provenienza e inviati indiscriminatamente a più destinatari. La valutazione può cambiare se emergono ulteriori elementi specifici di rischio, come oggetti sospetti, anomalie rilevate anche dalle telecamere o informazioni riferite a un determinato istituto.

Se gli elementi rendono plausibile la minaccia, il questore può disporre verifiche e altre misure di sicurezza; se lo ritiene necessario, può proporre al prefetto l’evacuazione. La nota richiama anche il rispetto dei piani di emergenza e del loro aggiornamento.

Il precedente al liceo Sello di Udine

L’11 novembre, prima della direttiva, diverse scuole friulane erano state evacuate dopo l’arrivo di messaggi minatori. A Udine, la dirigente del liceo Sello, Rossella Rizzatto, aveva riferito alla Tgr dell’evacuazione degli studenti e dell’attesa delle indicazioni della questura e degli artificieri.

Per le nuove segnalazioni, la procedura prevede che la scuola informi anche l’ufficio scolastico regionale e gli trasmetta il messaggio nel formato originale .eml, per conservarne gli elementi utili agli approfondimenti.

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