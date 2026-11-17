L’Emigration Film Festival porterà cortometraggi e documentari dedicati alle migrazioni in cinque località del Pordenonese dal 20 al 22 novembre 2026. Si comincia a Pordenone e si conclude a Meduno, passando per Tramonti di Sopra, Vito d’Asio e Cavasso Nuovo. Le proiezioni sono gratuite, secondo la segnalazione di EventiFVG.

La rassegna è promossa dalla Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Vito d’Asio APS. Secondo i dati pubblicati il 16 novembre da Friuli Oggi, le opere iscritte sono 147 e le finaliste 12; sei sono opere prime.

Le cinque tappe delle proiezioni

Il programma pubblicato da Friuli Oggi distribuisce gli appuntamenti nell’arco di tre giorni:

Venerdì 20 novembre, ore 10.30: inaugurazione e proiezioni al Centro culturale SOMSI di Pordenone.

inaugurazione e proiezioni al Centro culturale SOMSI di Pordenone. Venerdì 20 novembre, ore 20.30: saluti istituzionali e proiezioni nella sala consiliare di Tramonti di Sopra.

saluti istituzionali e proiezioni nella sala consiliare di Tramonti di Sopra. Sabato 21 novembre, ore 16: a Castello Ceconi, a Pielungo di Vito d’Asio, saluti istituzionali, intervento dei Poeti della Val d’Arzino e proiezioni.

a Castello Ceconi, a Pielungo di Vito d’Asio, saluti istituzionali, intervento dei Poeti della Val d’Arzino e proiezioni. Sabato 21 novembre, ore 20.30: proiezioni e una lettura di Emma Montanari nella sala polifunzionale di Cavasso Nuovo, in piazza Plebiscito 4.

proiezioni e una lettura di Emma Montanari nella sala polifunzionale di Cavasso Nuovo, in piazza Plebiscito 4. Domenica 22 novembre, ore 16: a Palazzo Colossis di Meduno, proclamazione dei vincitori, premiazioni e proiezioni conclusive.

Il Comune di Cavasso Nuovo conferma luogo e orario della serata del 21 novembre. La segnalazione di EventiFVG indica l’ingresso gratuito, senza precisare eventuali modalità di prenotazione.

Dalla memoria friulana alle migrazioni contemporanee

La rassegna affianca alla memoria dell’emigrazione friulana storie di partenze, ritorni e arrivi da altre parti del mondo. Il regolamento comprende anche i temi della separazione e dell’integrazione: il concorso mette così in relazione esperienze storiche e migrazioni contemporanee.

Le due categorie competitive hanno limiti di durata diversi: fino a 30 minuti per i cortometraggi di finzione o animazione e fino a 50 minuti per i documentari, titoli inclusi. Sono previsti un premio per il miglior cortometraggio e uno per il miglior documentario.

Il premio speciale Luigi Del Bianco è dedicato all’emigrante friulano e capo scultore del Mount Rushmore. Secondo il regolamento, la giuria lo assegnerà all’opera che meglio rappresenta la determinazione, il sacrificio e il contributo degli emigranti. Il regolamento menziona anche un premio speciale intitolato al conte Giacomo Ceconi, per opere che interpretano la migrazione come fattore di cambiamento.

Le premiazioni sono previste nell’appuntamento conclusivo di Meduno, domenica 22 novembre.

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