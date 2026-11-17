GORIZIA – “Mi unisco al dolore e al ricordo della dottoressa Adriana Fasiolo, professionista che ha dedicato la propria vita alla cura delle persone, distinguendosi per competenza, passione e profondo senso di responsabilità. Desidero esprimere la mia gratitudine per il suo operato, con il quale ha sempre mostrato di saper coniugare in modo esemplare il rigore clinico con l’impegno politico. Alla sorella Laura e ai familiari rivolgo le mie più sincere condoglianze e la vicinanza dell’Amministrazione regionale”.

Con queste parole l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha espresso il cordoglio per la scomparsa di Fasiolo, figura di riferimento in campo medico nell’Isontino e già segretaria del comitato di Gorizia della Federazione medici di medicina generale (Fimmg).

Riccardi ha ricordato il profilo di “una donna forte e di una persona stimata”, con cui il confronto politico è sempre stato leale e costruttivo, pur partendo da posizioni e opinioni spesso differenti. “Di lei rimangono l’impegno, la determinazione e la capacità di mettere sempre al centro il valore umano della professione medica”, ha concluso l’assessore.

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