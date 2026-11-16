In Friuli-Venezia Giulia i prezzi al consumo sono aumentati del 3,8% tra febbraio e settembre 2026. Tra i capoluoghi regionali l’incremento più alto è quello di Trieste, con il 4,6%, seguita da Udine, Gorizia e Pordenone. È il risultato dell’elaborazione dell’ufficio studi della CGIA su dati Istat, ripresa da Telefriuli con il dettaglio regionale.

Il confronto parte dal mese in cui, il 28 febbraio, è iniziato il conflitto nel Golfo Persico. Secondo la CGIA la guerra ha contribuito ai rincari, soprattutto attraverso l’energia. Le percentuali misurano però la variazione complessiva dei prezzi nel periodo e non quantificano separatamente l’effetto del conflitto.

Il confronto tra regione e capoluoghi

Tra febbraio e settembre l’aumento regionale è stato superiore alla media nazionale riferita allo stesso intervallo, pari al 3,5%. Trieste si colloca 0,8 punti percentuali sopra il dato del Friuli-Venezia Giulia.

Territorio Variazione dei prezzi, febbraio-settembre 2026 Trieste +4,6% Udine +3,9% Gorizia +3,8% Pordenone +3,5% Friuli-Venezia Giulia +3,8% Italia +3,5%

Si tratta di una variazione cumulata tra i livelli dei prezzi di due mesi, non del tasso annuo di inflazione, che confronta invece un mese con lo stesso mese dell’anno precedente.

La CGIA indica anche un aumento nazionale del 4,4%: in quel caso il confronto arriva a ottobre e utilizza dati provvisori, mentre per regioni e capoluoghi l’elaborazione si ferma a settembre. I due valori nazionali non coprono quindi lo stesso periodo.

Energia, trasporti e alloggi tra le voci in aumento

Nel dettaglio regionale riportato da Telefriuli, la voce elettricità e gas segna un aumento del 19,7%; l’utilizzo del mezzo di trasporto personale cresce del 16,5% e i servizi di alloggio del 14,3%. Le variazioni riguardano gruppi di spesa dell’indice e non equivalgono necessariamente all’aumento della singola bolletta o della spesa sostenuta da ogni famiglia.

L’aumento dei prezzi incide sul potere d’acquisto se i redditi non crescono nella stessa misura. Per le imprese, costi energetici più alti possono pesare sui margini o trasferirsi almeno in parte sui prezzi praticati ai clienti.

La CGIA considera possibile un’ulteriore trasmissione dei rincari agli alimentari se la tendenza osservata proseguirà: è uno scenario, non un risultato già misurato per i prossimi mesi.

Quando arrivano i dati di ottobre

Per aggiornare il confronto territoriale occorrerà attendere i dati Istat di ottobre. La diffusione dei dati definitivi nazionali sui prezzi al consumo è prevista per il 17 novembre; l’elaborazione nazionale della CGIA utilizza già per ottobre i valori provvisori.

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