Sara Lombardi cede il titolo italiano supermosca a Francesca Corso a Trieste

TRIESTE – Al PalaChiarbola si è disputata la sfida per il titolo italiano professionisti femminile dei pesi supermosca: la campionessa triestina Sara Lombardi ha ceduto la corona alla sfidante lombarda Francesca Corso, premiata dal verdetto dei giudici al termine di un confronto combattuto e incerto.

Al termine dell’incontro, l’assessore regionale Fabio Scoccimarro ha dichiarato: “Sara Lombardi ha disputato un incontro di grande equilibrio contro un’ottima avversaria, dimostrando tutta la sua classe e il valore della scuola pugilistica triestina. Ci sarà occasione perché possa riconquistare il titolo”.

Scoccimarro ha aggiunto: “Un risultato che lascia amarezza – ha detto l’esponente dell’esecutivo Fedriga -. Anche un campione del mondo e un campione italiano di pugilato, presenti a bordo ring, hanno espresso un giudizio netto: Sara non meritava assolutamente di perdere. Una valutazione che condivido, senza nulla togliere alla qualità e ai meriti della sua avversaria”.

Sul verdetto e sulle prospettive di una rivincita, Scoccimarro ha concluso: “Questo è lo sport: si vince e si perde, e il verdetto si rispetta anche quando non lo si condivide. Ora l’auspicio è che ci sia un terzo incontro, come nelle grandi sfide della boxe. Sono convinto che Sara abbia tutte le qualità per riprendersi il titolo italiano. Ha perso la cintura – ha concluso Scoccimarro – ma ha confermato il proprio valore e dato lustro alla grande tradizione pugilistica di Trieste”.

L’assessore Scoccimarro con la campionessa triestina sul ring del Palachiarbola — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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