La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, la disciplina attuativa per finanziare i pulsanti antipanico su taxi e vetture Ncc. Il fondo iniziale è di 60mila euro per l’esercizio finanziario 2026; il contributo può arrivare a 180 euro per veicolo.

A margine dell’approvazione, l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante ha dichiarato: “Garantire la sicurezza di chi lavora nel trasporto pubblico non di linea significa tutelare un servizio essenziale per i cittadini, attivo a ogni ora del giorno e della notte. Con questo provvedimento diamo concretezza alle risorse stanziate (60mila euro), sostenendo in modo diretto i conducenti nell’adozione di presidi tecnologici indispensabili per richiedere un tempestivo intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza. È una scelta di responsabilità con cui la Regione conferma la propria vicinanza a chi opera sul territorio, rafforzando la protezione degli operatori e l’incolumità dei passeggeri”.

Contributo fino a 180 euro e vincolo triennale sulla licenza

Il provvedimento definisce criteri e termini per accedere ai contributi, destinati a garantire l’incolumità di conducenti e passeggeri. L’installazione del dispositivo d’emergenza, pensato per sollecitare un tempestivo intervento delle forze dell’ordine, comporta per il beneficiario un vincolo di destinazione sulla licenza o sull’autorizzazione della durata di tre anni.

Il contributo copre, fino a un massimo di 180 euro per ciascun veicolo, le spese sostenute direttamente per l’acquisto e la posa in opera del meccanismo d’allarme. Sono esclusi gli oneri finanziari; alla misura si applica il regime di esclusione dal campo Iva.

Domande via Pec dal 16 al 30 novembre 2026

Possono presentare richiesta i singoli titolari di licenza o autorizzazione rilasciata dai Comuni regionali, oppure forme associative come cooperative e consorzi, legittimate ad agire in nome e per conto dei soci. Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite Pec alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio dal 16 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2026. Alla richiesta vanno allegati i dati identificativi del mezzo e il relativo preventivo di spesa. La graduatoria sarà formata secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

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