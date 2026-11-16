Il tubista portoghese Henrique Miguel Dos Santos Dias ha vinto la 36ª edizione del Concorso internazionale «Città di Porcia», conclusa domenica 15 novembre 2026 al Teatro Verdi di Pordenone. Secondo il resoconto della finale pubblicato da Il Popolo, ha ottenuto anche il premio del pubblico e quello della giuria giovani.

Nella prova conclusiva, dedicata alla tuba, tre concorrenti si sono esibiti con la FVG Orchestra diretta da Massimiliano Caldi. La classifica ha tenuto conto anche della precedente finale con pianoforte.

La classifica e i premi

A Dos Santos Dias sono andati 9.500 euro per il primo posto e altri 1.000 euro per ciascuno dei due riconoscimenti del pubblico e della giuria giovani. Il pubblico in sala ha scelto il proprio premiato con una votazione diretta.

Lo spagnolo Miguel Osca Martín ha ottenuto il secondo premio, da 5.000 euro; il portoghese Luís Duarte Batista Leitão il terzo, da 3.500 euro. Gli altri due partecipanti alla finale con pianoforte, il francese Martin Jean e il cinese Zhao Junxian, hanno ricevuto 1.000 euro ciascuno. A Zhao è andato anche il premio di 500 euro per il concorrente più giovane di quella prova.

Per la finale con orchestra i musicisti potevano scegliere tra Landscape for tuba and orchestra di Torbjörn Lundquist e il Concerto per tuba e orchestra di John Williams. Mentre la giuria si riuniva per il verdetto, la FVG Orchestra ha eseguito Le tombeau de Couperin di Maurice Ravel.

Come si arriva al verdetto

Il concorso, organizzato dall’Associazione Amici della Musica «Salvador Gandino» di Porcia, prevedeva un’eliminatoria, una semifinale, una finale con pianoforte e una con orchestra. Alla prima prova hanno partecipato 43 concorrenti, secondo la cronaca delle eliminatorie e il resoconto della finale. Nella presentazione precedente alla gara, il Teatro Verdi indicava invece 50 concorrenti.

Il regolamento prevedeva un massimo di cinque musicisti alla finale con pianoforte e tre a quella con orchestra. Per le due prove finali i giurati attribuivano voti da 1 a 10, frazionabili in quarti di punto; il regolamento disponeva di eliminare il voto più alto e quello più basso, calcolare la media e sommare le valutazioni delle due prove. Il risultato non dipendeva quindi dalla sola esibizione sinfonica.

Il concorso alterna gli strumenti della famiglia degli ottoni e la tuba era già stata protagonista nel 2022. L’edizione 2026 si è conclusa con la premiazione dei finalisti davanti al pubblico del Verdi.

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