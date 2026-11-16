Cronaca & Attualità
Qualità della vita, Pordenone guadagna 10 posizioni e vola al 13° posto: ecco dove migliora e dove peggiora
Qualità della vita 2026, Pordenone sale al 13° posto in Italia: migliorano sicurezza e reddito, peggiorano lavoro e salute
PORDENONE – La provincia di Pordenone guadagna dieci posizioni nella classifica della qualità della vita 2026, elaborata da ItaliaOggi e Ital Communications. Il Friuli occidentale passa dal 23° posto del 2025 al 13° del 2026, registrando un netto miglioramento nella graduatoria nazionale che prende in esame 107 province italiane. A trainare la risalita sono soprattutto i risultati legati alla sicurezza sociale, mentre emergono alcune criticità nei settori della salute e del lavoro.
Sicurezza e qualità della vita: i punti di forza di Pordenone
Il risultato migliore riguarda la categoria Reati e Sicurezza, nella quale Pordenone conquista il 6° posto nazionale, migliorando di una posizione rispetto al 2025.
Ancora più significativo il progresso nella Sicurezza sociale, che passa dal 53° al 14° posto, con un balzo di ben 39 posizioni.
Migliorano anche gli indicatori relativi a Reddito e ricchezza, dal 47° al 31° posto, e Popolazione, dal 19° al 15°. Più contenuta la crescita nel settore Turismo e cultura, che sale dalla 63ª alla 59ª posizione.
Lavoro e salute in difficoltà, stabili ambiente e istruzione
Non tutti gli indicatori mostrano però un andamento positivo. La flessione più evidente riguarda Affari e lavoro, che scende dal 12° al 43° posto, perdendo 31 posizioni.
Peggiora anche la Salute, già tra le categorie più critiche per il territorio, che passa dall’88° al 92° posto nazionale.
Rimangono invece invariati i risultati di Ambiente, al 15° posto, e Istruzione, al 23°.
La classifica nazionale: Bolzano davanti a Milano e Bologna
A guidare la classifica italiana della qualità della vita 2026 è Bolzano, seguita da Milano e Bologna. Completano le prime cinque posizioni Padova e Trento.
In fondo alla graduatoria si collocano invece Taranto, Crotone, Foggia, Caltanissetta e Agrigento.
Per Pordenone il 13° posto rappresenta un miglioramento complessivo importante, accompagnato però da forti differenze tra i singoli indicatori, soprattutto quelli legati alle opportunità lavorative e alla salute.
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