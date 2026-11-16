Udine, previsioni meteo del 16 novembre 2026

UDINE – Nuvole compatte e piogge in arrivo nella seconda parte della giornata: martedì 17 novembre il tempo peggiorerà anche a Udine, dove è previsto un cielo molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata. Le precipitazioni, attese dal pomeriggio, saranno deboli e potranno accumulare complessivamente 8 millimetri di pioggia. Le temperature saranno più basse rispetto ai giorni miti di inizio mese, con una massima di 10°C e una minima di 8°C. Venti deboli da Nord al mattino, in rotazione da Est nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo risulta attiva.

Mattino: cielo molto nuvoloso e temperature tra 8 e 10 gradi

La giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti, una condizione che accompagnerà Udine per gran parte della mattinata. Le schiarite saranno assenti o comunque limitate, mentre le temperature si manterranno su valori contenuti: la minima prevista è di 8°C. I venti saranno deboli da Nord, senza particolari rinforzi indicati nella previsione locale. Nonostante il cielo chiuso, le precipitazioni più significative sono attese nella seconda parte della giornata.

Pomeriggio: peggioramento e deboli piogge, attesi 8 mm

Nel corso del pomeriggio la perturbazione porterà un ulteriore peggioramento, con l’arrivo di deboli piogge sulla città. Il cielo resterà coperto e i fenomeni potranno proseguire nelle ore successive. Il quantitativo complessivo previsto è di 8 millimetri, un dato che descrive una giornata piovosa ma con precipitazioni indicate come deboli nella previsione locale. La temperatura massima non supererà i 10°C, rendendo il pomeriggio piuttosto fresco. I venti ruoteranno da Nord a Est, mantenendosi deboli. Sul resto della pianura friulana il contesto sarà altrettanto instabile, con possibili rovesci anche a sfondo temporalesco secondo il quadro regionale.

Sera: nuvole persistenti e condizioni ancora instabili

Nelle ore serali il cielo resterà molto nuvoloso o coperto. La previsione locale segnala precipitazioni complessive pari a 8 mm, concentrate nella fase di peggioramento pomeridiano, ma non fornisce indicazioni più precise sull’orario di cessazione dei fenomeni. Il quadro meteorologico resterà quindi dominato dalla nuvolosità, con temperature contenute e venti deboli. Non sono presenti allerte meteo per Udine secondo le indicazioni disponibili.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 18 novembre: tempo variabile, con possibilità di pioggia leggera;

tempo variabile, con possibilità di pioggia leggera; Giovedì 19 novembre: ancora pioggia leggera sulla città;

ancora pioggia leggera sulla città; Venerdì 20 novembre: condizioni variabili, con alternanza tra nuvole e possibili schiarite.

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