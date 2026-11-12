Trieste, previsioni meteo del 13 novembre 2026

TRIESTE – Venerdì 13 novembre sarà una giornata caratterizzata da un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche a Trieste. Le prime ore saranno ancora condizionate dal maltempo, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge, per un accumulo complessivo previsto di circa 15 millimetri. La situazione dovrebbe cambiare dal tardo pomeriggio, quando le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi e le schiarite diventeranno progressivamente più ampie, fino a lasciare spazio a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 10°C e una massima di 17°C. Da tenere sotto osservazione soprattutto il vento: sono previsti rinforzi da Nordest e Est-Nordest, con intensità molto forte nel pomeriggio. È infatti segnalata un’allerta meteo per vento. Il mare sarà poco mosso secondo la previsione locale.

Mattino: cielo coperto e piogge residue

La giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli precipitazioni. La pioggia accompagnerà le prime ore di venerdì, in un contesto ancora influenzato dalla circolazione depressionaria che sta interessando il territorio regionale. La temperatura minima sarà di circa 10°C, mentre i venti soffieranno tesi da Nordest. Le precipitazioni tenderanno progressivamente a perdere intensità con il passare delle ore. Il mattino resterà comunque la fase più instabile della giornata, con condizioni poco favorevoli alle attività all’aperto e alla circolazione stradale.

Pomeriggio: piogge in attenuazione, ma vento molto forte

Il miglioramento comincerà a farsi più evidente nel corso del pomeriggio. Le precipitazioni saranno in progressivo assorbimento e la nuvolosità inizierà a diradarsi, lasciando spazio a prime schiarite. La temperatura massima potrà raggiungere i 17°C. L’elemento di maggiore attenzione sarà però il vento: dopo le raffiche e la ventilazione tesa del mattino, nel pomeriggio sono previsti venti molto forti da Est-Nordest. La presenza dell’allerta meteo per vento invita quindi alla prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle attività all’aperto. Il miglioramento del cielo non coinciderà necessariamente con condizioni tranquille sotto il profilo della ventilazione.

Sera: torna il sereno sulla città

In serata il quadro meteorologico dovrebbe migliorare ulteriormente. Le piogge saranno ormai in esaurimento e la nuvolosità tenderà a dissolversi, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dopo una prima parte della giornata perturbata, Trieste potrà quindi ritrovare condizioni decisamente più stabili. La giornata si chiuderà con un netto contrasto rispetto alle ore mattutine: dalle nubi compatte e dalle precipitazioni si passerà a un cielo molto più aperto. Resterà comunque da considerare l’allerta legata al vento, mentre il mare è indicato come poco mosso nella previsione locale.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 14 novembre: giornata prevalentemente soleggiata, con condizioni più stabili;

giornata prevalentemente soleggiata, con condizioni più stabili; Domenica 15 novembre: possibile ritorno di deboli piogge e nuvolosità variabile;

possibile ritorno di deboli piogge e nuvolosità variabile; Lunedì 16 novembre: nuovo peggioramento, con piogge e possibilità di temporali.

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