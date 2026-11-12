Udine, previsioni meteo del 13 novembre 2026

UDINE – Dopo una mattinata ancora nuvolosa e accompagnata da deboli precipitazioni, venerdì 13 novembre a Udine sarà caratterizzato da un graduale miglioramento del tempo. Le previsioni indicano cieli molto nuvolosi nelle prime ore, con piogge in progressivo esaurimento nel corso della giornata e un ritorno a condizioni più serene in serata. Per la città sono previsti circa 8 millimetri di pioggia. Le temperature saranno più contenute rispetto a quelle del capoluogo giuliano, con una minima di 9°C e una massima di 14°C. I venti soffieranno deboli da Nordest al mattino, per poi rinforzare e provenire da Est nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo per Udine.

Mattino: cieli coperti e deboli piogge

Le prime ore di venerdì saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi, con deboli piogge sulla città. La fase instabile sarà legata alla presenza della circolazione depressionaria che sta progressivamente lasciando il Nord Est. La temperatura minima si attesterà intorno ai 9°C, mentre i venti saranno deboli da Nordest. La mattinata sarà quindi la parte più grigia della giornata, con precipitazioni che contribuiranno al totale previsto di circa 8 millimetri. Le condizioni tenderanno tuttavia a migliorare gradualmente con il passare delle ore.

Pomeriggio: piogge in esaurimento e prime schiarite

Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi fino ad esaurirsi. La nuvolosità inizierà progressivamente a diminuire, con le prime aperture del cielo dopo una mattinata decisamente più grigia. La temperatura massima raggiungerà circa 14°C, mentre i venti si intensificheranno rispetto alle ore precedenti, diventando tesi da Est. Il miglioramento sarà favorito dall’allontanamento della depressione e dall’ingresso di aria più secca. Anche sul resto della pianura friulana è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata.

Sera: torna il sereno dopo il passaggio della perturbazione

La tendenza al miglioramento proseguirà in serata, quando il cielo dovrebbe diventare progressivamente più aperto, fino a raggiungere condizioni serene o poco nuvolose. Le precipitazioni saranno ormai in esaurimento e la giornata si concluderà con un quadro meteorologico decisamente più stabile rispetto alle ore mattutine. Per Udine non sono previste allerte meteo. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.057 metri, mentre il vento da Est rappresenterà l’elemento da considerare soprattutto nella seconda parte della giornata.

Tendenza meteo Udine

Sabato 14 novembre: giornata prevalentemente soleggiata;

giornata prevalentemente soleggiata; Domenica 15 novembre: tempo variabile, con nuvolosità alternata a schiarite;

tempo variabile, con nuvolosità alternata a schiarite; Lunedì 16 novembre: possibile ritorno di deboli piogge.

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