Trieste, previsioni meteo del 14 novembre 2026

TRIESTE – Sarà una giornata di bel tempo e sole splendente a Trieste sabato 14 novembre, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantirà condizioni stabili e cieli sereni su gran parte del Friuli Venezia Giulia. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà asciutto per tutta la giornata. Le temperature raggiungeranno una massima di 12°C, mentre la minima sarà di 8°C. A caratterizzare la giornata sarà soprattutto il vento da Est-Nordest, moderato al mattino e teso nel pomeriggio. Il mare è previsto poco mosso. Da segnalare, tuttavia, la presenza di un’allerta meteo per vento.

Mattino: sole e cielo sereno, vento moderato da Est-Nordest

Le prime ore di sabato saranno caratterizzate da condizioni pienamente soleggiate. Il cielo si presenterà sereno, con ottima presenza di sole e assenza di precipitazioni. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8°C, mentre il vento soffierà moderato da Est-Nordest. Nonostante il tempo stabile, la ventilazione potrà rendere la percezione del freddo più accentuata, soprattutto nelle zone maggiormente esposte.

Pomeriggio: ancora sole, ma il vento diventa teso

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a essere stabile, con sole splendente e cielo sereno. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, ma sarà soprattutto il vento a richiedere attenzione: dai quadranti Est-Nordest, passerà da moderato a teso, diventando l’elemento dominante delle condizioni meteorologiche sul capoluogo giuliano. Il mare resterà poco mosso, secondo le indicazioni della previsione locale. Non sono attese piogge né altri fenomeni di rilievo.

Sera: cielo sereno e tempo asciutto

Anche in serata non sono previsti cambiamenti significativi. Il cielo dovrebbe mantenersi sereno e le condizioni resteranno asciutte, con temperature in graduale diminuzione rispetto ai valori pomeridiani. La ventilazione sarà da tenere in considerazione anche nelle ore successive, alla luce dell’allerta vento segnalata per la giornata.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 15 novembre: cielo più nuvoloso, con un graduale aumento della copertura;

cielo più nuvoloso, con un graduale aumento della copertura; Lunedì 16 novembre: possibile arrivo di piogge leggere sul territorio;

possibile arrivo di piogge leggere sul territorio; Martedì 17 novembre: proseguirà la possibilità di precipitazioni deboli, in un contesto più instabile rispetto al fine settimana.

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