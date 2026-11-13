Udine, previsioni meteo del 14 novembre 2026

UDINE – Il fine settimana inizierà con bel tempo e cieli sereni a Udine sabato 14 novembre. L’alta pressione garantirà condizioni stabili su tutto il Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente per l’intera giornata e nessuna precipitazione prevista sul capoluogo friulano. Le temperature saranno caratterizzate da una marcata escursione tra mattino e pomeriggio: la minima scenderà fino a 4°C, mentre la massima raggiungerà i 12°C. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordest al mattino, per poi provenire da Est nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: sole ma temperature minime di 4°C

La giornata inizierà con cieli sereni e condizioni di stabilità atmosferica. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà presente fin dalle prime ore, anche se le temperature minime, attese intorno ai 4°C, renderanno l’avvio della giornata piuttosto freddo. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordest. Sarà quindi opportuno coprirsi adeguatamente nelle prime ore del mattino, soprattutto per chi si sposterà all’aperto.

Pomeriggio: clima più mite e sole protagonista

Con il passare delle ore le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo una massima di 12°C. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso e il sole continuerà a dominare la scena, senza segnali di peggioramento. I venti saranno moderati da Est, mantenendo una ventilazione presente ma senza particolari criticità indicate nella previsione locale. Sarà la fase più gradevole della giornata dal punto di vista termico, grazie al maggiore soleggiamento e ai valori più miti rispetto al mattino.

Sera: stabile e senza pioggia

Anche durante la sera il tempo dovrebbe mantenersi stabile, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature torneranno gradualmente a diminuire dopo il calo del sole. Non sono segnalate allerte meteo per Udine e non si prevedono fenomeni significativi.

Tendenza meteo Udine

Domenica 15 novembre: aumento della nuvolosità, con cielo prevalentemente nuvoloso;

aumento della nuvolosità, con cielo prevalentemente nuvoloso; Lunedì 16 novembre: possibile arrivo di piogge leggere;

possibile arrivo di piogge leggere; Martedì 17 novembre: ancora possibile qualche precipitazione debole, in un contesto atmosferico più instabile.

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