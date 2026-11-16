PORDENONE – La nuova guida digitale NAONia è stata presentata oggi 16 novembre 2026 nel municipio. Basata sull’intelligenza artificiale e realizzata da una start-up pordenonese con sede al Polo tecnologico “Andrea Galvani”, sarà operativa per tutti i cittadini da gennaio 2027. Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Alessandro Basso e il consigliere comunale delegato alla Smart-city Pierandrea Magaraci.

L’assessore regionale ai Sistemi informativi Sebastiano Callari ha definito il progetto innovativo e accessibile e un’opportunità per cittadini, residenti e turisti in vista del 2027, affermando: “NAONia è un progetto innovativo, tra i primi del genere in Italia, che dimostra come l’intelligenza artificiale possa diventare uno strumento concreto e facilmente accessibile a tutti, capace di avvicinare cittadini e visitatori al territorio e alle sue opportunità. In vista di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, rappresenta un’importante occasione per accompagnare i tanti turisti che arriveranno in città, offrendo loro un modo nuovo, semplice e immediato per conoscerla e viverla”.

NAONia fornirà informazioni su eventi, attività e servizi comunali

La piattaforma, nata anche in vista dell’appuntamento con la Capitale della Cultura, non sarà soltanto uno strumento di promozione turistica, ma un assistente digitale a disposizione di residenti e visitatori per ricevere informazioni sugli eventi, sui luoghi di interesse, sulle attività commerciali, sulla ricettività e sui servizi e gli uffici comunali. Per accedere basterà inquadrare un QR code e avviare una conversazione su WhatsApp, senza scaricare applicazioni; sarà possibile usare anche comandi vocali. Il sistema è pensato per valorizzare l’intero territorio, comprese le piccole attività e le realtà meno conosciute.

La Regione ipotizza l’integrazione con l’assistente GiulIA

Richiamando il ruolo della Regione nel sostenere l’innovazione e la transizione digitale della pubblica amministrazione, Callari ha evidenziato: “L’intelligenza artificiale può suscitare timori, ma non dobbiamo fermarci. La Regione continua a investire nella trasformazione digitale, un percorso che ci viene riconosciuto anche a livello europeo, dove siamo considerati una ‘strong innovator’. NAONia si inserisce pienamente in questa direzione: la cultura dell’innovazione è parte integrante del percorso verso il 2027. Auspichiamo inoltre che presto Pordenone possa entrare a far parte di GiulIA, l’assistente telefonica basata sull’intelligenza artificiale che la Regione mette a disposizione dei Comuni per rispondere ai cittadini 24 ore su 24, sette giorni su sette. NAONia e GiulIA potrebbero così affiancarsi, facendo di Pordenone un riferimento nazionale anche nell’innovazione della comunicazione pubblica”.

Un sostegno al progetto arriverà anche attraverso il contributo tecnologico della Regione e della società in house Insiel, cui sarà affidata la gestione dell’infrastruttura e dei dati. Callari ha aggiunto: “La Regione – ha aggiunto l’assessore – supporta con convinzione questa iniziativa anche attraverso Insiel, che garantirà l’ospitalità e la gestione sicura dei dati raccolti dalla piattaforma. La tutela delle informazioni dei cittadini che utilizzeranno NAONia è un aspetto fondamentale: innovazione e sviluppo digitale devono procedere sempre insieme alla sicurezza e alla protezione dei dati”.

Callari anticipa una legge regionale sull’intelligenza artificiale

L’assessore ha infine anticipato il lavoro legislativo avviato dalla Regione sul tema dell’intelligenza artificiale: “Stiamo lavorando a una legge regionale sull’intelligenza artificiale – ha anticipato Callari – con regole operative per il suo utilizzo nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nei territori, nel rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo. Vogliamo promuovere buone pratiche, garantire un accesso equo alle nuove tecnologie e tutelare i cittadini dai rischi. Il compito delle istituzioni è accompagnare questa trasformazione, spiegando le opportunità e governandone le criticità. L’intelligenza artificiale è uno strumento creato dall’uomo e deve restare governato dall’uomo: per questo la Regione ha scelto di investire e di dotarsi anche di regole che mettano al centro le persone e lo sviluppo dei territori”.

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