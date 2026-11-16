Trieste, previsioni meteo del 17 novembre 2026

TRIESTE – Una giornata grigia e progressivamente più instabile attende Trieste martedì 17 novembre. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto fin dal mattino, con un peggioramento atteso nella seconda parte della giornata e deboli piogge dal pomeriggio. Le precipitazioni previste raggiungeranno complessivamente i 12 millimetri. Le temperature oscilleranno tra una minima di 10°C e una massima di 14°C. I venti saranno moderati da Sudest al mattino, in successiva attenuazione e rotazione da Ovest nel pomeriggio. Il mare sarà poco mosso. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: cielo coperto e vento moderato da Sudest

Le prime ore di martedì saranno caratterizzate da un cielo molto nuvoloso o coperto. La copertura sarà diffusa e non sono attese ampie schiarite sul capoluogo. Le temperature partiranno da una minima di 10°C, mantenendosi relativamente miti per la stagione. A rendere più percepibile il cambiamento del tempo contribuirà il vento, previsto moderato da Sudest al mattino. Nonostante il cielo grigio, la fase più instabile della giornata è attesa soprattutto nelle ore successive, quando aumenterà la possibilità di precipitazioni.

Pomeriggio: arrivano le piogge, previsti 12 millimetri

Il peggioramento entrerà maggiormente nel vivo dal pomeriggio, quando sono previste deboli piogge sulla città. Il cielo resterà coperto e le precipitazioni potranno proseguire nelle ore successive, contribuendo al totale stimato di 12 mm nell’arco della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 14°C. Il vento tenderà ad attenuarsi rispetto alle prime ore e a ruotare dai quadranti occidentali, con provenienza da Ovest e intensità debole. A livello regionale, la circolazione depressionaria potrà favorire fenomeni più intensi su alcune aree della pianura, anche con rovesci temporaleschi: per Trieste la previsione specifica indica comunque piogge deboli.

Sera: prosegue il tempo instabile, mare poco mosso

Anche nella seconda parte della giornata il tempo resterà condizionato dalla perturbazione. Le precipitazioni potranno accompagnare le ore serali, mentre la nuvolosità continuerà a mantenersi compatta. Il quadro previsto non segnala particolari criticità per il capoluogo. Sul fronte marino, il mare sarà poco mosso, senza condizioni particolarmente agitate. Non risultano allerte meteorologiche attive per Trieste.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 18 novembre: giornata variabile, con possibilità di pioggia leggera;

giornata variabile, con possibilità di pioggia leggera; Giovedì 19 novembre: previsto un nuovo passaggio piovoso;

previsto un nuovo passaggio piovoso; Venerdì 20 novembre: nuvolosità più irregolare, con nubi sparse.

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