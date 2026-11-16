A Udine, al direttivo regionale della Cisal, l’assessore Alessia Rosolen ha illustrato le misure della Legge regionale 14/2025 sull’innovazione sociale, indicando nel sostegno al potere d’acquisto delle famiglie e nella valorizzazione del lavoro femminile e giovanile due aspetti della competitività del Friuli-Venezia Giulia. Nel suo intervento ha richiamato gli strumenti già attivati e quelli in fase di attuazione.

“La competitività del Friuli Venezia Giulia si gioca sempre più sulla capacità di valorizzare il lavoro femminile e quello giovanile. Le trasformazioni demografiche e i fenomeni migratori ci impongono di investire sul capitale umano, offrendo alle persone condizioni di lavoro, servizi e opportunità che le incoraggino a costruire il proprio futuro nella nostra regione. La legge sull’innovazione sociale nasce da questa consapevolezza e introduce strumenti strutturali per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e rafforzare l’attrattività del territorio”.

Rosolen, assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, è intervenuta il 16 novembre 2026 alla Casa dell’Immacolata di Udine, al Comitato direttivo regionale allargato a quadri e delegati della Cisal Friuli Venezia Giulia. L’incontro, promosso dal sindacato guidato dal segretario generale regionale Claudio Palmisciano, ha dedicato la prima parte dei lavori alle prospettive e all’impatto della legge, con particolare attenzione alla sua attuazione.

L’assessore ha ringraziato la Cisal per l’attenzione riservata alla normativa durante il percorso di approvazione e nella successiva fase applicativa, sottolineando il valore del confronto con le organizzazioni sindacali.

Nidi, figli e lavoratori: le misure economiche della legge

“Pur non avendo competenze dirette sulla contrattazione salariale, riservata al livello nazionale, la Regione ha scelto di intervenire attraverso misure capaci di incidere sulle spese quotidiane delle persone. Abbiamo privilegiato strumenti stabili rispetto a contributi temporanei, sostenendo le famiglie, il diritto allo studio, i giovani e i lavoratori nelle fasi di maggiore difficoltà”, ha spiegato Rosolen.

Tra gli interventi citati c’è l’abbattimento delle rette degli asili nido, che consente a circa l’80 per cento delle famiglie interessate di non sostenerne il costo, con un risparmio indicativo di 510 euro mensili. Rosolen ha ricordato anche gli interventi per le spese dei figli minorenni, pari a 650 euro annui, e l’integrazione regionale di 3 euro per ogni ora non lavorata riconosciuta ai lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà durante le crisi aziendali.

Sostegno alle madri e andamento dell’occupazione femminile

Un altro tema affrontato è stato quello dell’occupazione femminile e della maternità. “Abbiamo introdotto un sostegno economico di 250 euro mensili per un anno a favore delle madri, che sale a 500 euro per le donne con meno di trent’anni. È una misura che interviene anche sulla riduzione del reddito durante il congedo obbligatorio e accompagna le donne nella permanenza nel mercato del lavoro. Il tema della natalità è strettamente legato alla qualità dell’occupazione femminile e alle condizioni di autonomia delle nuove generazioni”, ha sottolineato Rosolen.

La misura è rivolta alle donne occupate, impegnate in percorsi di formazione oppure iscritte ai servizi pubblici per l’impiego, con l’obiettivo di favorirne la partecipazione al mercato del lavoro. Rosolen ha inoltre riferito un miglioramento degli indicatori regionali sull’occupazione femminile, con un aumento delle lavoratrici e una riduzione della disoccupazione e dell’inattività.

La mobilità dei laureati: nel 2025 saldo negativo di 29

Sul versante giovanile, Rosolen ha presentato i dati sulla mobilità dei laureati, indicando un progressivo miglioramento della capacità del Friuli-Venezia Giulia di attrarre competenze. “Nel 2025 il saldo migratorio dei laureati si è attestato a meno 29: a fronte di 2.476 giovani laureati che hanno lasciato la regione per trasferirsi in altre parti d’Italia o all’estero, ne sono arrivati 2.447. È un risultato importante rispetto al passato, ma dobbiamo continuare a lavorare perché ogni giovane formato nel nostro territorio possa trovare opportunità professionali e condizioni di vita adeguate alle proprie aspettative”, ha osservato.

Tra le difficoltà richiamate dall’assessore ci sono la precarietà contrattuale, le basse retribuzioni d’ingresso e la necessità di offrire maggiori certezze professionali. La Regione, ha aggiunto, sta valutando ulteriori strumenti per favorire la permanenza sul territorio dei dottori di ricerca e dei ricercatori formati negli atenei regionali. Un’altra questione da affrontare è l’accesso all’abitazione per i giovani e i lavoratori che scelgono il Friuli-Venezia Giulia.

Formazione, imprese e sindacati nel sistema delle politiche attive

Rosolen ha richiamato il ruolo del sistema regionale della formazione, dei servizi pubblici per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, citando anche i percorsi di formazione e reclutamento all’estero. Ha sottolineato l’importanza del raccordo con imprese, università e organizzazioni sindacali, anche per il collocamento mirato delle persone con disabilità e la programmazione pluriennale della sicurezza sul lavoro.

“La legge sull’innovazione sociale ha attribuito un ruolo centrale alla concertazione, trasformandola in uno strumento attraverso il quale istituzioni e parti sociali partecipano alla definizione delle risposte necessarie al territorio. La responsabilità è di tutti: dalle imprese, chiamate a offrire condizioni contrattuali adeguate, alle istituzioni, che devono garantire servizi capaci di accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita”, ha rimarcato Rosolen.

Nel punto sull’attuazione della legge, l’assessore ha ricordato il coordinamento tra risorse regionali, nazionali ed europee, il rafforzamento degli incentivi rivolti ai talenti, gli interventi per l’autonomia abitativa dei giovani e le misure a favore delle famiglie, comprese quelle collegate alla nascita del terzo figlio.

È stata inoltre predisposta, con il supporto di Insiel, la piattaforma informatica necessaria ad attivare gli strumenti per la contrattazione di secondo livello. Attraverso questi strumenti la Regione potrà intervenire a sostegno delle esigenze individuate dalle organizzazioni sindacali, dalle categorie e dalle parti territoriali.

“La legge è uno strumento destinato a evolvere insieme alla società e al mercato del lavoro. Le trasformazioni tecnologiche, i costi dell’energia e le nuove condizioni internazionali richiedono capacità di adattamento e una collaborazione costante tra tutti i soggetti coinvolti. Il nostro obiettivo è proseguire in questo percorso, aggiornando gli interventi sulla base dei bisogni che emergono dal territorio”, ha concluso Rosolen.

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