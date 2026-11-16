Un’auto è stata distrutta da un incendio sulla SR 251, a Claut, nel tardo pomeriggio del 15 novembre 2026. La conducente e il marito sono scesi e si sono messi al sicuro dopo aver notato del fumo dal vano motore. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, evitando che si propagassero alla vegetazione.

Sulla stessa regionale, indipendentemente dall’incendio, dal 15 novembre è entrato in vigore l’obbligo stagionale di dotazioni invernali nel tratto individuato da Friuli Venezia Giulia Strade.

Il fumo dal motore e l’intervento dei soccorsi

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco di Pordenone riportata da Nordest24 , la donna al volante ha accostato dopo aver visto il fumo. La coppia ha lasciato la vettura e chiamato i soccorsi; entrambi sono rimasti illesi.

L’intervento è scattato poco prima delle 18.15. Da Maniago sono partite un’autopompa e un’autobotte, affiancate da un’altra autobotte del distaccamento di Longarone, nel Bellunese. All’arrivo delle squadre l’auto era avvolta dalle fiamme, che stavano raggiungendo un albero vicino.

I pompieri hanno estinto il rogo impedendo che si estendesse alla vegetazione circostante. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Le informazioni disponibili non precisano le cause dell’incendio né eventuali ripercussioni sulla circolazione.

Le dotazioni invernali sulla SR 251

Per chi percorre la regionale, dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 l’ordinanza di Friuli Venezia Giulia Strade prescrive pneumatici invernali oppure mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei a bordo, da montare quando necessario.

La disposizione riguarda la SR 251 dal chilometro 60+130 al 97+805, nei territori comunali di Montereale Valcellina, Andreis, Barcis, Claut, Cimolais ed Erto e Casso. I dispositivi a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo e, quando utilizzati, montati almeno sulle ruote degli assi motori, seguendo le istruzioni dei costruttori.

Per ciclomotori a due ruote e motocicli valgono condizioni diverse: nel periodo indicato possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata e di nevicate in corso. L’obbligo sulle strade indicate dall’ordinanza termina il 15 aprile 2027.

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