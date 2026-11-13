Maniago, barbagianni intrappolato in un capannone: liberato dai vigili del fuoco

Un barbagianni rimasto intrappolato nel sottotetto di un capannone agricolo a Maniago è stato recuperato e liberato dai vigili del fuoco. L’intervento è avvenuto nella mattinata di venerdì 13 novembre 2026, in un’azienda agricola della zona, secondo la ricostruzione di Trieste Cafe.

La squadra del distaccamento di Maniago ha raggiunto con una scala una piccola apertura che permetteva l’accesso al sottotetto. All’interno, i soccorritori hanno trovato il rapace in un angolo della struttura, lo hanno portato fuori con un sacco di juta e lo hanno liberato in una zona aperta nelle immediate vicinanze.

Fauna selvatica ferita: chi contattare nel Pordenonese

In caso di ritrovamento di un animale selvatico morto o ferito, la Regione Friuli Venezia Giulia raccomanda di non toccarlo né spostarlo, ma di segnalare subito il ritrovamento e seguire le indicazioni ricevute.

Per il territorio di Pordenone, la pagina regionale sul recupero della fauna selvatica indica il numero 335 5636378 dell’azienda Borgo dei Bui. Secondo la Regione e la Lipu, gli interventi ordinari si svolgono dalle 8 alle 20 nei giorni feriali; di notte, il sabato, la domenica e nei festivi sono previsti solo interventi urgenti richiesti dalle forze dell’ordine, dai vigili del fuoco o dal Corpo forestale regionale.

La pagina regionale riporta anche i recapiti degli altri territori del Friuli Venezia Giulia. Sul tema sono disponibili anche i consigli della Lipu per gli animali selvatici in difficoltà.

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