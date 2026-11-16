Il Programma Fesr 2021-27 ha raggiunto i target di spesa fissati dall’Ue per il 2025 e il 2026; le stime correnti indicano che anche quello per il 2027 è raggiungibile con sufficiente margine di certezza. Lo ha riferito l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, aprendo il 16 novembre 2026 la seduta telematica dell’incontro di partenariato del Pr Fesr per il settennato in corso: “Il Programma Fesr 2021-27 del Friuli Venezia Giulia ha pienamente raggiunto i target di spesa fissati dall’Ue per gli anni 2025 e 2026 e le stime correnti confermano la possibilità di raggiungere con sufficiente margine di certezza anche il target per il 2027”.

Il Pr Fesr dispone di 589 milioni e finanzia 2.583 progetti

Il Programma prevede una dotazione complessiva di risorse pubbliche di 589 milioni di euro, di cui circa 365 milioni di euro a valere sul Fesr e circa 224 milioni di risorse aggiuntive regionali. Zilli ha spiegato che queste ultime servono sia ad assicurare l’overbooking necessario per la completa certificazione del Programma, sia a portare a completamento alcuni progetti della programmazione 2014-20. Ha aggiunto: “Le risorse aggiuntive regionali, che hanno lo scopo sia di assicurare l’overbooking necessario per la completa certificazione del Programma, sia di portare a completamento alcuni progetti della programmazione 2014-20 – così l’assessore -, sono state fondamentali anche per garantire l’anticipo della ‘quota di flessibilità’ che è stata assegnata definitivamente al Programma a seguito dell’esito positivo del riesame intermedio previsto dagli articoli 18 e 24 del Regolamento (Ue) 2021/1060 da parte della Commissione europea“.

Sono state approvate 59 delle 86 procedure di attivazione previste, per un valore complessivo di circa 456 milioni di euro. I progetti finanziati sono 2.583, di cui 1.517 già conclusi.

Ciclo 2028-34, Zilli segnala incertezze e spinte all’accentramento

Zilli ha ringraziato gli stakeholder del Programma per l’impegno e il lavoro svolto finora. Nel suo intervento ha sostenuto la necessità che la Regione continui a investire per l’effetto moltiplicatore delle risorse e resti protagonista delle politiche di coesione. Ha dichiarato: “per l’impegno e l’ottimo lavoro svolto finora. La Regione continua a finanziare in maniera robusta il Programma perché siamo convinti che queste risorse possono avere un effetto moltiplicatore sul sistema economico del Friuli Venezia Giulia”, ha rilevato l’assessore. Zilli ha osservato che “i negoziati per il ciclo 2028-34 allo stato presentano molte incertezze su molteplici aspetti”.

Secondo Zilli, lo sforzo della Regione Friuli Venezia Giulia e di tutte le Regioni italiane è rivolto innanzitutto a ottenere dallo Stato il riconoscimento del ruolo di programmazione che le Regioni hanno sempre svolto, come garanti delle istanze e dei fabbisogni specifici del territorio. L’assessore ha richiamato il rischio che le spinte all’accentramento indeboliscano i principi delle politiche di coesione: “Nello specifico “lo sforzo della Regione Friuli Venezia Giulia e di tutte le Regioni italiane è prima di tutto indirizzato al riconoscimento, da parte dello Stato, del ruolo di programmazione sempre rivestito dalle Regioni stesse, quali garanti delle istanze e dei fabbisogni specifici del territorio, in un contesto dove sembrano affermarsi – ha osservato l’assessore alle Finanze – spinte all’accentramento che possono svilire i principi stessi delle politiche di coesione quali la sussidiarietà, la vicinanza ai territori, lo sviluppo endogeno”.

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