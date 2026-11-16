Trieste, raccolti i fondi per due riscaldatori neonatali al Burlo

La Fondazione Burlo Garofolo ha raccolto i fondi per due riscaldatori radianti portatili destinati alla terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Trieste. La notizia è stata pubblicata il 13 novembre da Trieste Cafe, che attribuisce l’annuncio a un post della Fondazione.

Gli apparecchi sono destinati al progetto Separazione Zero: aiutano a mantenere al caldo i neonati pretermine favorendo, quando possibile, il contatto con la mamma fin dai primi momenti di vita. La disponibilità dei fondi non equivale alla consegna: non sono state indicate date per l’arrivo o l’entrata in uso dei dispositivi.

Come funzionano i riscaldatori

Nella pagina della campagna sulla prematurità, la Fondazione spiega che il riscaldatore contribuisce a mantenere la temperatura corporea del neonato durante il contatto pelle a pelle. La struttura mobile e regolabile può essere posizionata sopra la mamma e il bambino in sala parto e in terapia intensiva neonatale, oppure essere utilizzata per il contatto pelle a pelle e la canguro-terapia in terapia subintensiva.

La campagna indicava come primo traguardo il finanziamento di un apparecchio e puntava a un secondo dispositivo per dotare stabilmente anche il reparto di degenza. La Fondazione stima il valore di ciascun riscaldatore in circa 8.000 euro: la cifra non indica necessariamente quanto sia stato raccolto.

Le donazioni per il reparto

Già in un aggiornamento del 28 ottobre, la Fondazione invitava a sostenere l’acquisto del secondo riscaldatore. Secondo quanto riportato da Trieste Cafe il 13 novembre, le donazioni arrivate nelle settimane successive hanno permesso di raggiungere l’obiettivo di finanziarne due.

La testata riferisce inoltre che le magliette dedicate alla prematurità sono esaurite e che le nuove donazioni continueranno a sostenere le necessità quotidiane del reparto, l’accoglienza e le strumentazioni. Restano da comunicare i tempi di acquisizione e di messa in uso dei riscaldatori.

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