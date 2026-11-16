Gorizia, morta Adriana Fasiolo: medico di famiglia ed ex consigliera comunale

Adriana Fasiolo, medico di famiglia, dirigente sindacale ed ex consigliera comunale a Gorizia, è morta il 15 novembre 2026 a 71 anni. Nelle ore successive la Fimmg ha ricordato il suo percorso professionale e sindacale; il gruppo regionale del Pd ha espresso cordoglio e vicinanza alla sorella Laura.

Fasiolo aveva rappresentato per anni i medici di famiglia come segretaria provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale. Il suo impegno pubblico aveva riguardato anche l’organizzazione dell’assistenza territoriale e la politica cittadina.

La professione e la rappresentanza dei medici

Nata a Gorizia nel 1955, si era laureata in Medicina e chirurgia all’Università di Trieste nel 1983 e specializzata in gastroenterologia ed endoscopia digestiva nel 1988. Aveva esercitato la medicina generale fino al 2023, continuando a rappresentare i colleghi nella Fimmg.

Nel ricordo pubblicato dal sindacato il 15 novembre alle 19.13, Silvestro Scotti, già segretario nazionale, ha sottolineato come Fasiolo continuasse a interessarsi all’attività sindacale anche durante la malattia.

La continuità delle cure e gli ambulatori sperimentali

Nel 2023 Fasiolo era intervenuta sulle difficoltà dell’assistenza territoriale e sulla carenza di medici di famiglia. In una presa di posizione diffusa dalla Fimmg, di cui era prima firmataria, chiedeva investimenti nella formazione e nell’organizzazione del territorio, oltre a strumenti per la gestione delle malattie croniche e dell’assistenza domiciliare.

Gli ambulatori sperimentali di assistenza primaria, sosteneva, erano una risposta temporanea all’emergenza, ma non sostituivano il rapporto fiduciario e la continuità tra medico e paziente. Alla vigilia del suo pensionamento, nell’agosto 2023, Il Piccolo riferiva che Asugi aveva attivato a Gorizia un ambulatorio per gli assistiti di Fasiolo e di altri medici cessati dall’attività che non fossero riusciti a iscriversi con un altro professionista.

Il mandato in Comune e il cordoglio del Pd

Fasiolo era stata consigliera comunale del Partito democratico a Gorizia dal 2017 al 2022. Nel 2023 era entrata nella segreteria provinciale del Pd con la delega a sanità e sociale; il partito la indicava anche come componente del direttivo regionale Fimmg.

Il 15 novembre il gruppo consiliare regionale del Pd ha ricordato il suo lavoro nella professione, nel sindacato e nelle istituzioni e ha espresso vicinanza alla sorella Laura Fasiolo, consigliera regionale.

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