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La sede Arpa di Trieste intitolata a Laura Schiozzi

Svelata in via La Marmora la targa in memoria della storica dirigente di Arpa Fvg. Alla cerimonia è intervenuto l’assessore regionale Fabio Scoccimarro
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L'assessore Fabio Scoccimarro alla cerimonia di svelamento della targa in memoria di Laura Schiozzi nella sede di Trieste di Arpa Fvg
La cerimonia di svelamento della targa in memoria di Laura Schiozzi nella sede di Trieste di Arpa Fvg — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
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TRIESTE – Oggi 16 novembre 2026 la sede del Dipartimento di Trieste di Arpa Fvg è stata intitolata a Laura Schiozzi, storica dirigente dell’Agenzia scomparsa prematuramente. La targa è stata svelata in via La Marmora 13, durante una cerimonia alla quale è intervenuto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro. Erano presenti il direttore generale dell’Agenzia, Anna Lutman, i familiari e numerosi colleghi che avevano condiviso con Schiozzi il percorso lavorativo. La presentazione dell’iniziativa richiama la competenza e l’umanità della dirigente, esempio al fianco di cittadini e imprese per lo sviluppo del territorio.

«L’intitolazione della sede del Dipartimento di Trieste dell’Arpa a Laura Schiozzi è un tributo doveroso a una professionista straordinaria e un esempio importante per tutti. Nella Pubblica amministrazione non basta essere tecnicamente preparati, ma occorre portare a casa i risultati mettendosi concretamente al fianco dei cittadini e delle imprese: Laura incarnava appieno questa visione, lasciando un’impronta indelebile nel percorso dell’Agenzia e nello sviluppo della nostra città».

Nel corso del suo intervento, Scoccimarro ha rimarcato il cambio di paradigma che, a suo avviso, deve guidare l’azione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e, più in generale, dell’intera macchina amministrativa: «Chi indossa la ‘casacca’ di Arpa – ha sottolineato Scoccimarro – non deve essere percepito come un ente di controllo ostile al cittadino o orientato unicamente a imporre divieti, bensì come un alleato autorevole capace di accompagnare il territorio, comprendere le criticità e trovare soluzioni concrete nel rigoroso rispetto delle regole».

I dossier ambientali di Trieste seguiti da Laura Schiozzi

Secondo quanto ricordato dall’assessore, l’approccio pragmatico e costruttivo di Schiozzi l’ha vista protagonista decisiva nelle partite ambientali più complesse del capoluogo giuliano: dal superamento degli ostacoli normativi legati al Sito di interesse nazionale (Sin) di Trieste alla storica riconversione dell’area a caldo della Ferriera di Servola e all’efficientamento del depuratore cittadino, divenuto un modello di eccellenza nella tutela delle acque del Golfo.

«Grazie anche al suo prezioso lavoro – ha concluso Scoccimarro, richiamando le parole incise sulla targa che ne ricordano la competenza, l’autentica passione e la profonda umanità – siamo riusciti a sbloccare situazioni attese da decenni, coniugando il controllo rigoroso dell’ambiente con la crescita economica e occupazionale. È questo lo spirito che accomuna i dipendenti di Arpa e della Regione: lavorare ogni giorno a sostegno della comunità e del tessuto produttivo, creando un reale valore aggiunto per il futuro del Friuli-Venezia Giulia».

La targa dedicata a Laura Schiozzi
La targa dedicata a Laura Schiozzi — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
L'assessore Fabio Scoccimarro alla cerimonia di svelamento della targa in memoria di Laura Schiozzi nella sede di Trieste di Arpa Fvg
L’assessore Fabio Scoccimarro alla cerimonia di svelamento della targa in memoria di Laura Schiozzi nella sede di Trieste di Arpa Fvg — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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