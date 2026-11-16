La sede Arpa di Trieste intitolata a Laura Schiozzi

TRIESTE – Oggi 16 novembre 2026 la sede del Dipartimento di Trieste di Arpa Fvg è stata intitolata a Laura Schiozzi, storica dirigente dell’Agenzia scomparsa prematuramente. La targa è stata svelata in via La Marmora 13, durante una cerimonia alla quale è intervenuto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro. Erano presenti il direttore generale dell’Agenzia, Anna Lutman, i familiari e numerosi colleghi che avevano condiviso con Schiozzi il percorso lavorativo. La presentazione dell’iniziativa richiama la competenza e l’umanità della dirigente, esempio al fianco di cittadini e imprese per lo sviluppo del territorio.

«L’intitolazione della sede del Dipartimento di Trieste dell’Arpa a Laura Schiozzi è un tributo doveroso a una professionista straordinaria e un esempio importante per tutti. Nella Pubblica amministrazione non basta essere tecnicamente preparati, ma occorre portare a casa i risultati mettendosi concretamente al fianco dei cittadini e delle imprese: Laura incarnava appieno questa visione, lasciando un’impronta indelebile nel percorso dell’Agenzia e nello sviluppo della nostra città».

Nel corso del suo intervento, Scoccimarro ha rimarcato il cambio di paradigma che, a suo avviso, deve guidare l’azione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e, più in generale, dell’intera macchina amministrativa: «Chi indossa la ‘casacca’ di Arpa – ha sottolineato Scoccimarro – non deve essere percepito come un ente di controllo ostile al cittadino o orientato unicamente a imporre divieti, bensì come un alleato autorevole capace di accompagnare il territorio, comprendere le criticità e trovare soluzioni concrete nel rigoroso rispetto delle regole».

I dossier ambientali di Trieste seguiti da Laura Schiozzi

Secondo quanto ricordato dall’assessore, l’approccio pragmatico e costruttivo di Schiozzi l’ha vista protagonista decisiva nelle partite ambientali più complesse del capoluogo giuliano: dal superamento degli ostacoli normativi legati al Sito di interesse nazionale (Sin) di Trieste alla storica riconversione dell’area a caldo della Ferriera di Servola e all’efficientamento del depuratore cittadino, divenuto un modello di eccellenza nella tutela delle acque del Golfo.

«Grazie anche al suo prezioso lavoro – ha concluso Scoccimarro, richiamando le parole incise sulla targa che ne ricordano la competenza, l’autentica passione e la profonda umanità – siamo riusciti a sbloccare situazioni attese da decenni, coniugando il controllo rigoroso dell’ambiente con la crescita economica e occupazionale. È questo lo spirito che accomuna i dipendenti di Arpa e della Regione: lavorare ogni giorno a sostegno della comunità e del tessuto produttivo, creando un reale valore aggiunto per il futuro del Friuli-Venezia Giulia».

La targa dedicata a Laura Schiozzi — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore Fabio Scoccimarro alla cerimonia di svelamento della targa in memoria di Laura Schiozzi nella sede di Trieste di Arpa Fvg — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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