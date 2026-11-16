UDINE – Alle esequie di Toni Capuozzo, celebrate oggi 16 novembre 2026 nel gremito Duomo di Udine, erano presenti anche il vicegovernatore Mario Anzil e gli assessori regionali alla Salute, Riccardo Riccardi, e alle Finanze, Barbara Zilli. A margine della funzione, il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha ricordato il giornalista.

“Ricordiamo Toni Capuozzo per il suo valore di giornalista, ma anche per la sua grande umanità. Lo avevamo scelto come presidente di Mittelfest proprio per la sua grande professionalità. È stato un giornalista che si è recato più volte in teatri di guerra e in contesti molto complessi per raccontare ciò che accadeva. Rappresentava un esempio di giornalismo schietto, basato sui fatti e non sulle opinioni: un approccio particolarmente importante, soprattutto nei momenti difficili che stiamo vivendo”.

Fedriga ha aggiunto: “Ho avuto modo di incontrarlo pochi mesi fa, in occasione di un evento in un’azienda, e di apprezzarne ancora una volta il profilo umano. Anche dopo aver vissuto situazioni estremamente complesse sul piano personale, ha sempre saputo mantenere uno sguardo attento alle vittime dei conflitti che hanno colpito il mondo e che aveva incontrato e raccontato da cronista”.

Padre Asunis ricorda la ricerca della verità e i dubbi di Capuozzo

La funzione religiosa è stata concelebrata dal francescano padre Mariano Asunis, che nell’omelia ha ricordato Capuozzo come un uomo che aveva fatto della ricerca della verità il proprio mestiere e il proprio stile di vita, senza accontentarsi di versioni comode dei fatti e senza rinunciare alle domande, anche quando le risposte non erano semplici.

Richiamando il passo evangelico “Credo, aiuta la mia incredulità”, padre Asunis ha riconosciuto in queste parole una rappresentazione della dimensione più personale del giornalista: un uomo che non nascondeva i propri dubbi, ma non aveva mai smesso di cercare.

Il questore De Lorenzo ricorda il rapporto di Capuozzo con la Polizia di Stato

Alla cerimonia ha portato la propria testimonianza anche il questore di Udine, Pasquale Antonio De Lorenzo, che ha ricordato il rapporto intenso di stima e amicizia costruito negli anni con Capuozzo e la sua costante vicinanza alle iniziative della Polizia di Stato. De Lorenzo ha richiamato in particolare la partecipazione del giornalista alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli, occasione nella quale, attraverso le sue domande e la sua profonda competenza, aveva contribuito a far rivivere le testimonianze degli uomini della Polizia che avevano preso parte ai soccorsi. Il questore ha inoltre ricordato il legame storico tra la famiglia Capuozzo e la Polizia di Stato, rievocando il ruolo del padre di Toni, uomo di fiducia del questore Palatucci, impegnato in maniera riservata nell’aiutare alcune persone a sottrarsi alle persecuzioni naziste. Infine, De Lorenzo ha ricordato che l’ultimo incontro con Capuozzo era avvenuto il 29 settembre, in occasione della festa della Polizia, quando il giornalista, pur non essendo in buone condizioni di salute, aveva voluto essere presente ancora una volta, confermando il suo profondo senso di appartenenza alla famiglia della Polizia di Stato.

A Sarajevo Capuozzo accolse in casa un bambino ferito da una granata

Particolarmente toccante il ricordo dell’esperienza di Capuozzo durante la guerra di Sarajevo, quando accolse nella propria casa un bambino di pochi mesi, rimasto ferito da una granata e orfano del padre, per consentirgli di ricevere le cure necessarie, accompagnandolo successivamente nel ricongiungimento con la famiglia. Un gesto che, ha sottolineato il celebrante, testimonia come la sua attenzione alla sofferenza delle persone andasse ben oltre il racconto giornalistico.

Il governatore Fedriga, il vicegovernatore Anzil e l’assessore Zilli al funerale del giornalista Toni Capuozzo — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Un momento del funerale del giornalista Toni Capuozzo a Udine — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il governatore Fedriga e gli altri rappresentanti delle istituzioni al funerale del giornalista Toni Capuozzo — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il governatore Fedriga al funerale del giornalista Toni Capuozzo — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore Riccardi (a sinistra) al funerale del giornalista Toni Capuozzo — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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