Un lavoratore di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala in un cantiere di via Ettoreo, a Sacile. L’infortunio è avvenuto nel pomeriggio del 16 novembre 2026: l’uomo è stato soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale di Udine, dove è stato operato d’urgenza secondo quanto riferito dal Messaggero Veneto.

Stando alla prima ricostruzione dell’ANSA, il 57enne stava salendo verso una tettoia per liberare una pianta appena tagliata e rimasta incastrata sulla copertura. La caduta sarebbe avvenuta da circa due metri.

I soccorsi e le condizioni del ferito

La centrale operativa Sores FVG ha inviato i sanitari sul posto. Dopo le prime cure, l’uomo è stato portato in elicottero all’ospedale di Udine. Nel resoconto delle 16:48 del 16 novembre, l’ANSA riferiva che la prognosi era riservata.

Il Messaggero Veneto ha riferito in seguito che il lavoratore aveva riportato un grave trauma cranico, era stato operato d’urgenza e ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata.

Le verifiche sulla caduta

Nel cantiere sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sacile. Verifiche sono state avviate anche dagli ispettori dell’azienda sanitaria, per ricostruire le circostanze dell’infortunio e accertare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

In generale, il servizio dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale svolge indagini sugli infortuni sul lavoro, in raccordo con la magistratura, anche per individuare eventuali responsabilità. Nel caso di Sacile, le cause della caduta e gli esiti degli accertamenti non sono ancora noti.

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