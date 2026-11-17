UDINE – Il 16 novembre 2026 al Teatro Giovanni da Udine si è svolta la cerimonia degli UP Awards 2026, promossi dalla Camera di commercio Pordenone-Udine per premiare 75 lavoratori, imprenditori e imprese del territorio. L’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenuto alla cerimonia, ha indicato tra gli obiettivi la rimozione degli ostacoli che frenano chi vuole avviare un’attività, investire, innovare e creare lavoro: “Il nostro obiettivo è permettere ai giovani di tornare a sognare, credere nel Paese e trovare le condizioni per avviare una nuova attività. Per farlo dobbiamo rimuovere gli ostacoli che oggi frenano chi vuole investire, innovare e creare lavoro”.

Alla cerimonia erano presenti il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il presidente della Camera di commercio Giovanni Da Pozzo e il fisico Roberto Cingolani, ospite d’eccezione della serata.

Bini: nel 2026 tensioni internazionali e costi energetici pesano sulle imprese

Bini ha descritto il 2026 come un anno segnato da difficoltà internazionali, dazi, guerre e costi energetici elevati; ha anche attribuito al sistema produttivo regionale una significativa capacità di tenuta e crescita, riconoscendo il ruolo di lavoratori e imprese. “Il 2026 è stato un anno complesso, segnato da tensioni internazionali, dazi, guerre e costi energetici elevati – ha osservato Bini -. Eppure il Friuli Venezia Giulia ha dimostrato una capacità di tenuta e di crescita significativa. Il merito è innanzitutto di chi ogni giorno fa impresa e lavora”.

L’assessore ha richiamato la necessità di affrontare nodi strutturali che condizionano la competitività del sistema produttivo. Ha ricondotto la crisi anche a scelte non compiute in passato sull’energia e sulle filiere strategiche del Paese, e ha detto che i costi energetici mettono le imprese in svantaggio rispetto ad altri mercati: “La crisi che stiamo attraversando è anche il risultato di scelte che in passato non sono state compiute, a partire da quelle sull’energia e sulle filiere strategiche del Paese. Oggi le nostre imprese pagano costi energetici che le mettono in una posizione di svantaggio rispetto ad altri mercati. È un divario che dobbiamo superare”.

Le imprese italiane e gli standard diversi sui mercati internazionali

Un altro tema affrontato da Bini è la concorrenza sui mercati internazionali. L’assessore ha osservato che le aziende si confrontano con prodotti realizzati in Paesi dove non si applicano le stesse regole e gli stessi standard imposti alle imprese italiane ed europee. Ha inoltre chiamato le istituzioni a valutare l’impatto delle proprie scelte sulla capacità delle imprese di lavorare, investire e generare reddito. “Le nostre aziende devono confrontarsi con prodotti realizzati in Paesi nei quali non valgono le stesse regole e gli stessi standard che imponiamo alle imprese italiane ed europee. Non possiamo chiedere alle nostre aziende di competere sullo stesso scacchiere senza garantire regole uguali per tutti. Allo stesso tempo, dobbiamo chiederci, come istituzioni, se ogni scelta che compiamo produce un impatto positivo sulla capacità delle imprese di lavorare, investire e generare reddito”.

Electrolux, l’accordo per Porcia e la tutela di lavoro e investimenti

Nel suo intervento Bini ha richiamato la vicenda Electrolux e ha sostenuto che la tenuta delle filiere industriali richiede un cambio di paradigma e un impegno condiviso. Secondo l’assessore, l’accordo raggiunto per lo stabilimento di Porcia consente di tutelare posti di lavoro, produzione e nuovi investimenti. Ha descritto l’intesa come il risultato di un’azione di sistema che ha coinvolto istituzioni, sindacati e società civile e come un modello da replicare, al di là del colore politico, per rimettere al centro l’impresa. Ha infine avvertito del rischio che le crisi internazionali ricadano soprattutto sulle piccole imprese: “L’accordo raggiunto per lo stabilimento di Porcia consente di tutelare posti di lavoro, produzione e nuovi investimenti ed è il risultato di un’azione di sistema, che ha coinvolto istituzioni, sindacati e società civile. È un modello da replicare: intervenire tutti assieme, al di là del colore politico, per riportare la barra nella giusta direzione, rimettendo al centro l’impresa. Altrimenti, il rischio è che siano soprattutto le piccole imprese a pagare il prezzo delle crisi internazionali”.

L’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, al Teatro Giovanni da Udine alla cerimonia degli UP Awards 2026 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, al Teatro Giovanni da Udine alla cerimonia degli UP Awards 2026 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, al Teatro Giovanni da Udine alla cerimonia degli UP Awards 2026 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, al Teatro Giovanni da Udine alla cerimonia degli UP Awards 2026 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, al Teatro Giovanni da Udine alla cerimonia degli UP Awards 2026 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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