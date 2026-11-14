Distretti del commercio, 2,78 milioni in più dal 2027: coinvolti 179 Comuni

CODROIPO – La legge di stabilità 2027 prevede ulteriori 2,78 milioni di euro per i Distretti del commercio, con un nuovo bando a inizio 2027 per consolidare le progettualità e predisporre i piani strategici. Il bilancio presentato il 14 novembre a Codroipo riguarda 28 Distretti, 179 Comuni coinvolti — l’83 per cento del totale regionale — e 14,4 milioni di euro stanziati dalla Regione nel primo triennio di attività.

L’incontro regionale ha esaminato le progettualità avviate nel 2023 e le prospettive della nuova programmazione. L’assessore regionale alle Attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini ha dichiarato: “Abbiamo compiuto un percorso lungo e non semplice, costruendo una rete che oggi coinvolge la grande maggioranza dei Comuni del Friuli Venezia Giulia. Siamo stati i primi in Italia a esserci dotati di un Testo unico del commercio e del turismo, approvato all’unanimità, e di un regolamento unitario per la gestione delle linee contributive. Un lavoro che ha permesso di mettere in relazione amministrazioni, imprese e territori, trasformando il dialogo in progettualità concrete”

Bini ha proseguito indicando le priorità della nuova fase: “La vera sfida, però, comincia adesso. I contributi a fondo perduto sono importanti, ma da soli non bastano: dobbiamo lavorare per aumentare la redditività delle attività, affrontando problemi strutturali come il passaggio generazionale, la burocrazia e la ridotta marginalità delle imprese. Dal 2027 concentreremo gli interventi su tre pilastri: il masterplan delle aree di indebolimento commerciale, una pianificazione urbanistica che faciliti l’apertura di nuove attività nei centri storici e nei piccoli Comuni e il riconoscimento del negozio di prossimità come presidio di welfare sociale”

Nel primo triennio 703 imprese hanno ricevuto contributi

Nel primo triennio i 14,4 milioni di euro regionali hanno sostenuto diversi ambiti. I bandi rivolti alle imprese hanno raggiunto 703 beneficiari: oltre 2,1 milioni di contributi pubblici hanno attivato investimenti per più di 4,5 milioni di euro. Sei milioni sono stati destinati all’infrastrutturazione urbana, mentre altri 3 milioni hanno finanziato attività di marketing e animazione. Sono inoltre in corso di realizzazione progettualità per circa 2,5 milioni di euro.

Per il prossimo periodo, ha aggiunto Bini, le priorità saranno accompagnare nuove aperture e subentri, qualificare l’offerta e trasformare la visibilità generata dalla promozione in frequentazione e acquisti continuativi. Il collegamento fra turismo e commercio può ampliare la clientela e distribuire meglio le opportunità durante l’anno. Bini ha inoltre indicato la necessità di tenere conto delle differenze tra città, centri minori e destinazioni turistiche e di verificare concretamente i benefici delle iniziative per imprese e comunità: “Per il prossimo periodo – ha aggiunto Bini – le priorità saranno accompagnare le nuove aperture e i subentri, qualificare l’offerta e trasformare la visibilità generata dalla promozione in frequentazione e acquisti continuativi. Il collegamento fra turismo e commercio può ampliare la clientela e distribuire meglio le opportunità durante l’anno. Dovremo inoltre tenere conto delle differenze tra città, centri minori e destinazioni turistiche, verificando concretamente i benefici delle iniziative per le imprese e le comunità”

Dal 2027 allo studio aiuti per affitti, bollette e nuove attività

Con la legge di stabilità 2027 saranno stanziati ulteriori 2,78 milioni di euro: 1,53 milioni per spese correnti e 1,25 milioni in conto capitale. A inizio 2027 è previsto un nuovo bando per sostenere il consolidamento delle progettualità e la predisposizione dei piani strategici dei Distretti.

Tra le misure allo studio per la prossima fase figurano sostegni mirati ai costi degli affitti e delle bollette, all’occupazione, alla riduzione della pressione fiscale e ai costi di avvio delle nuove attività. L’azione punta, secondo la Regione, a rafforzare la sostenibilità economica degli esercizi di vicinato e la loro funzione di presidio sociale.

Ai manager di Distretto il raccordo tra amministrazioni e imprese

Nel corso dell’incontro è stato riconosciuto il ruolo dei manager di Distretto, definiti fondamentali nel raccordo tra amministrazioni, associazioni e imprese e nell’accompagnamento operativo dei progetti. Dal confronto con la comunità di pratica, supportata da ComPA FVG, è emersa la necessità di garantire maggiore stabilità gestionale, semplificare le procedure e rafforzare il coinvolgimento diretto degli imprenditori.

L’assessore regionale alle Attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini al convegno sui Distretti del commercio a Cordroipo — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini al convegno sui Distretti del commercio a Cordroipo — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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