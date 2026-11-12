Pordenone, scatta il divieto di alcol nelle aree pubbliche: le nuove regole

PORDENONE – Stop al consumo di alcolici nelle strade, nelle piazze e nei parchi pubblici di tutta la città, con multe fino a 500 euro per chi non rispetta le regole. Sono entrate in vigore lunedì 9 novembre 2026 le nuove ordinanze firmate dal sindaco Alessandro Basso, nell’ambito di un piano per contrastare il degrado urbano e rafforzare la sicurezza. I provvedimenti resteranno validi fino al 28 febbraio 2027, comprendendo quindi le festività natalizie e il Carnevale.

Alcol vietato 24 ore su 24: dove si applica l’ordinanza

L’ordinanza sindacale numero 21 del 6 novembre stabilisce il divieto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualunque tipo di contenitore nelle aree pubbliche dell’intero territorio comunale.

La limitazione è valida 24 ore su 24, senza distinzioni tra giorno e notte, e interessa strade, piazze, parchi e giardini pubblici.

Restano esclusi dal divieto i bar, i ristoranti e gli altri pubblici esercizi, sia negli spazi interni sia nelle aree esterne regolarmente concesse per la somministrazione. È inoltre consentito consumare alcolici durante eventi e manifestazioni autorizzati, negli spazi e secondo le condizioni previste per ciascuna iniziativa.

Il provvedimento riguarda dunque il consumo negli spazi pubblici e non introduce, di per sé, un divieto generale di vendita delle bevande alcoliche.

Piazza XX Settembre e via Bertossi: divieti più severi

Una seconda ordinanza, la numero 22 del 6 novembre, introduce restrizioni specifiche in una zona del centro cittadino particolarmente interessata da segnalazioni di residenti e commercianti.

L’area comprende la piazzetta antistante i civici 4, 4A, 4B e 4C di piazzale XX Settembre, la scalinata e il passaggio pedonale che collegano la piazza a via Bertossi, oltre al portico adiacente.

Qui, oltre al consumo di alcolici, sono vietati lo stazionamento e gli assembramenti di due o più persone quando accompagnati da comportamenti molesti o contrari al decoro, come schiamazzi, atteggiamenti aggressivi, abbandono di rifiuti o occupazione degli spazi tale da ostacolare il passaggio degli altri cittadini.

Non si tratta, quindi, di un divieto indiscriminato di incontrarsi in compagnia, ma di una misura diretta a contrastare le condotte descritte nell’ordinanza.

Multe da 25 a 500 euro e possibilità di allontanamento

Chi viola le nuove disposizioni rischia una sanzione amministrativa compresa tra 25 e 500 euro.

Per le infrazioni nell’area di piazzale XX Settembre e via Bertossi è previsto anche l’allontanamento dei trasgressori. In caso di consumo vietato di alcolici, gli agenti possono inoltre imporre l’immediata cessazione del comportamento.

Le ordinanze sono state adottate dopo il confronto tra Comune, Prefettura e Questura nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 5 novembre.

Due attività chiuderanno alle 20, nuove telecamere in città

Il piano di sicurezza comprende ulteriori interventi. Per due attività commerciali, un minimarket e un esercizio di kebab, è stata prevista la chiusura anticipata alle ore 20, con provvedimenti legati alle criticità riscontrate nelle rispettive zone.

È prevista anche la chiusura notturna permanente del cancello di piazzetta Costantini, dalle 22 alle 7.

Sul fronte della prevenzione, il Comune ha programmato il potenziamento dell’illuminazione pubblica in diverse aree, tra cui parco Querini, via della Santissima, viale Trento, piazza Risorgimento, largo San Giorgio e via Oberdan.

A queste misure si aggiungono controlli antidroga più intensi, anche con il supporto dell’unità cinofila della Polizia locale, e 19 nuovi siti di videosorveglianza già finanziati, destinati a rafforzare il monitoraggio del centro, dei quartieri e di altri punti sensibili.

Perché sono state introdotte le nuove restrizioni

L’amministrazione comunale motiva le ordinanze con la necessità di rispondere alle segnalazioni relative a schiamazzi, liti, abbandono di bottiglie e lattine e comportamenti che compromettono la vivibilità degli spazi pubblici.

L’obiettivo dichiarato è prevenire ulteriori episodi di degrado e tutelare residenti, commercianti e frequentatori della città, anche in vista dell’aumento delle presenze previsto durante le festività e dell’appuntamento con Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

Le restrizioni temporanee resteranno in vigore fino al 28 febbraio 2027, mentre la chiusura notturna di piazzetta Costantini è stata annunciata come misura permanente.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook