Spilimbergo, 80 fotografie di Mauro Galligani a Palazzo Tadea fino al 14 febbraio

SPILIMBERGO – Sono 80 le fotografie di Mauro Galligani al centro della mostra Negli occhi degli altri, in programma a Palazzo Tadea, a Spilimbergo, dal 14 novembre 2026 al 14 febbraio 2027. L’esposizione ripercorre il lavoro del fotoreporter attraverso guerre, rivoluzioni e cambiamenti sociali; l’ingresso è gratuito.

La scheda dell’esposizione pubblicata da Rete Fotografia indica l’inaugurazione per le 11 del 14 novembre e annuncia, per la stessa occasione, la consegna a Galligani del Premio Friuli-Venezia Giulia Fotografia per un Autore Nazionale.

Dai conflitti alla vita delle persone

Il percorso richiama luoghi e vicende che hanno segnato la storia degli ultimi decenni del Novecento: dall’Afghanistan all’America Centrale, dal Medio Oriente ai Balcani, fino al Caucaso, alla Russia e alla Cecenia. Accanto agli avvenimenti politici e ai conflitti, le immagini portano l’attenzione sulle persone che li hanno vissuti.

La mostra è curata da Alvise Rampini e Marco Rossitti e organizzata dal CRAF, Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Comune di Spilimbergo. È accompagnata da un catalogo edito da Gribaudo – Giangiacomo Feltrinelli.

Il lavoro del fotoreporter, oltre lo scatto

Galligani, nato nel 1940, ha collaborato con Epoca e Life e realizzato oltre mille reportage. Nel 1997, durante un servizio in Cecenia, fu rapito e rimase prigioniero per circa 50 giorni. Nel 1980 aveva ricevuto il Premio giornalistico Saint Vincent.

Il percorso offre anche uno sguardo sul suo metodo. In una dichiarazione riportata dal curatore Rampini, Galligani spiegava che le sue fotografie su pellicola conservano il bordo nero del fotogramma anche nella versione digitalizzata: una traccia dell’inquadratura pensata al momento dello scatto. Preparazione e conoscenza dei luoghi fanno parte del lavoro che precede l’immagine.

Tra gli eventi documentati dal fotoreporter, Rampini ricorda anche il terremoto del Friuli, accanto ad altri drammi e trasformazioni della società italiana.

Orari e informazioni per la visita

La mostra è programmata a Palazzo Tadea fino a domenica 14 febbraio 2027, con ingresso libero. Gli orari indicati sono dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 18.

Per informazioni sulla visita e su eventuali variazioni degli orari, il CRAF è contattabile al numero 0427 91453 e all’indirizzo info@craf-fvg.it.

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