Dal 17 novembre 2026 le aziende vitivinicole del Friuli-Venezia Giulia possono candidarsi alla collettiva regionale per Wine Paris 2027. Il bando ERSA prevede fino a 18 postazioni e una selezione in ordine di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti.

Lo sportello è previsto dalle 8 del 17 novembre alle 12 del 24 novembre. L’invio della domanda non equivale all’ammissione e non sono disponibili, al momento della selezione delle notizie, dati sul numero di candidature già presentate o sui posti ancora disponibili. La manifestazione si svolgerà a Parigi dal 15 al 17 febbraio 2027.

Chi può candidarsi e come inviare la domanda

Possono partecipare le imprese agricole che coltivano vite e trasformano le uve in vini DOC, DOCG o IGT del Friuli-Venezia Giulia, comprese le tipologie previste dal bando per orange wine e spumanti di qualità. Sono ammesse anche le cooperative agricole il cui oggetto sociale comprende la lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la commercializzazione dei vini indicati.

In entrambi i casi sono richiesti una cantina di trasformazione in Friuli-Venezia Giulia e l’iscrizione al Registro delle imprese come attività attiva. Occorrono inoltre il codice unico aziendale agricolo, CUAA, e una PEC intestata all’impresa.

La domanda deve essere trasmessa dal titolare, dal legale rappresentante o dall’amministratore delegato attraverso il portale regionale Istanze OnLine, con accesso tramite SPID, CIE, CNS/CRS o eIDAS. Nella fase iniziale non sono richiesti allegati: dopo la convalida finale il portale rilascia un’attestazione digitale con data, ora e numero dell’istanza; la procedura d’invio è attestata anche dall’email di conferma.

Ogni impresa può presentare una sola domanda. Se ne trasmette più di una, il bando considera valida soltanto l’ultima e archivia le precedenti: una nuova trasmissione può quindi incidere sull’ordine di esame.

Come vengono selezionate le imprese

ERSA esamina le istanze nell’ordine registrato dal sistema, fino alla copertura dei 18 posti, verificando ricevibilità e ammissibilità. La tempestività non basta se mancano le dichiarazioni richieste o se la procedura non è completata. In istruttoria possono essere regolarizzati soltanto errori formali o materiali, refusi e informazioni parziali.

Le imprese ammesse e le rispettive postazioni saranno indicate in un decreto pubblicato sul sito ERSA. La pubblicazione vale come comunicazione: trascorsi cinque giorni consecutivi senza una risposta contraria, l’ammissione si intende accettata. L’ordine di presentazione determina la selezione, mentre la posizione individuale nello stand viene attribuita con procedura casuale.

Il bando prevede che, se la rinuncia arriva dopo i cinque giorni e prima del decreto di concessione del contributo, l’impresa paghi una penale di 750 euro e sia esclusa dall’eventuale collettiva regionale a Wine Paris 2028.

Quota, contributo e servizi compresi

La quota di partecipazione è di 1.250 euro più IVA per impresa, da corrispondere a PromoTurismoFVG. Il contributo previsto è di 750 euro: la differenza di 500 euro riguarda la sola quota imponibile e non rappresenta necessariamente il costo finale per ogni azienda.

Il sostegno non è uno sconto automatico alla candidatura. Il bando prevede che sia liquidato al netto della ritenuta d’acconto del 4%: su 750 euro corrispondono 30 euro di ritenuta e 720 euro erogati. Il trattamento dell’IVA e gli effetti fiscali della ritenuta dipendono dalla situazione dell’impresa.

La quota comprende la postazione, l’iscrizione come co-espositore, l’inserimento nel catalogo online, due pass e il trasporto di sola andata del vino. Il rientro delle bottiglie è a carico delle imprese. Per le degustazioni ciascuna azienda deve fornire un massimo di 36 bottiglie dei vini ammessi dal bando.

Che cosa serve per ottenere il contributo

Per la liquidazione occorrono, tra le altre condizioni, la partecipazione alla collettiva e la regolarità contributiva; il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici ricevuti per la partecipazione all’edizione 2027. Le imprese devono inoltre restituire il questionario ERSA entro il 27 febbraio 2027: la mancata restituzione comporta l’esclusione dal contributo.

La domanda di liquidazione va inviata via PEC entro il 17 aprile 2027, usando il modello previsto dal bando e allegando la fattura, la copia del bonifico parlante e un documento d’identità valido del firmatario.

La selezione riguarda un’edizione diversa da quella raccontata nel bilancio della partecipazione regionale a Wine Paris 2026. Per le candidature 2027, il prossimo passaggio sarà la pubblicazione del decreto con le imprese ammesse e le postazioni assegnate.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook