A Trieste alcuni studenti internazionali chiedono aiuto alla Caritas perché faticano a sostenere affitto, utenze, spesa e tasse universitarie, conciliando il lavoro con lo studio. Le esperienze sono state presentate il 16 novembre 2026 durante l’incontro sul Rapporto immigrazione Caritas-Migrantes, come riferisce il resoconto di Trieste Cafe, pubblicato alle 12.51.

Vera Pellegrino della Caritas diocesana ha illustrato i casi raccolti dal Centro di ascolto nell’approfondimento Abitare la frontiera. Sono esperienze di persone che si sono rivolte a un servizio di aiuto: non costituiscono una rilevazione rappresentativa di tutti gli studenti internazionali della città.

La perdita della borsa e la ricerca di un lavoro

Tra le storie riportate figura quella di una studentessa che, dopo aver perso la borsa di studio e senza un sostegno economico familiare sufficiente, ha cercato di mantenersi lavorando. Il caso mostra la difficoltà di tenere insieme gli impegni universitari e la necessità di procurarsi un reddito per le spese quotidiane.

La vicenda non consente di stabilire quante persone si trovino nella stessa condizione, né di attribuire al lavoro la causa della perdita della borsa. Non è specificato neppure quale sostegno fosse stato revocato: il caso non può quindi essere ricondotto a una particolare regola ARDIS.

Borse ARDIS: requisiti e graduatorie

Per l’anno accademico 2026-2027, l’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori prevede borse e posti alloggio per studenti delle università e dei conservatori di Trieste e Udine e dell’Accademia di belle arti di Udine. Il termine ordinario per le domande di borsa era il 17 settembre 2026; per gli alloggi erano previste scadenze distinte.

Il bando ARDIS lega l’accesso ai benefici, tra l’altro, alla condizione economica e al percorso di studi. Per chi si iscrive per la prima volta al primo anno il merito viene valutato successivamente, anche ai fini della seconda rata; per gli anni successivi sono richiesti crediti già acquisiti, con soglie che variano secondo il corso e l’anno di iscrizione.

Nelle graduatorie provvisorie delle borse, pubblicate il 30 ottobre, l’idoneità non equivale ancora all’assegnazione: per sapere se si è beneficiari occorre attendere quelle definitive. L’esito della domanda e le eventuali motivazioni di non idoneità sono consultabili nell’area personale dello Sportello studente.

Posti alloggio: idoneità e assegnazione non coincidono

Anche per gli alloggi avere i requisiti non garantisce necessariamente una stanza. Nelle graduatorie definitive per gli iscritti agli anni successivi al primo, ARDIS distingue i beneficiari, che ottengono il posto, dagli idonei che non lo ricevono, salvo eventuali scorrimenti.

La distinzione è rilevante per chi deve organizzare la permanenza in città: una posizione idonea può lasciare aperta la ricerca di un’altra sistemazione. Sul costo della vita, l’analisi dei prezzi nei capoluoghi regionali descrive un andamento generale, non la spesa effettiva di ciascuno studente.

Il dato sui residenti non misura gli studenti

La presentazione si è svolta nella cornice della 35ª edizione del Rapporto immigrazione di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Nel contesto regionale, il Sistema statistico nazionale, riprendendo l’annuario della Regione, indica 126.496 cittadini stranieri residenti in Friuli Venezia Giulia al 31 dicembre 2025, il 10,6% della popolazione.

È un dato demografico generale: comprende persone di età e condizioni diverse e non indica quanti siano gli studenti internazionali né quanti incontrino difficoltà economiche.

Per chi ha già chiesto una borsa ARDIS, il prossimo passaggio è la pubblicazione delle graduatorie definitive, con l’esito delle richieste di riesame. Il bando ne prevede l’uscita indicativamente entro il 4 dicembre 2026; la data è una previsione, non una conferma di pubblicazione.

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