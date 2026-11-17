La Capitaneria di porto di Monfalcone ha coordinato il 16 novembre 2026 un’esercitazione antincendio e antinquinamento costruita attorno alla nave Al Filk, ferma nello scalo dal febbraio 2024. La prova ha simulato la rottura degli ormeggi, un urto contro una banchina Fincantieri, un incendio e uno sversamento. La nave è rimasta al suo posto: non si è verificato alcun incidente reale.

Nel canale Valentinis e nello stabilimento Fincantieri è stata messa alla prova la risposta coordinata dei soccorsi, anche nell’ipotesi che il fumo raggiungesse la città. I dettagli sono riportati nel comunicato della Capitaneria ripreso dal Meridiano.

Lo scenario e la risposta tra porto e città

L’ipotesi prevedeva che la bora spezzasse gli ormeggi della Al Filk alla banchina ex A2A e che la nave attraversasse il canale fino a urtare la banchina Riva D di Fincantieri. Nello scenario, l’urto avrebbe provocato un incendio in banchina, con fumo diretto verso la città, e uno sversamento di sostanze nocive in mare.

Per rappresentare la nave nel punto dell’impatto è stato usato il motopontone San Nicola; l’incendio è stato simulato con fumogeni. La Protezione civile comunale ha steso panne galleggianti per contenere lo sversamento simulato, rappresentato con lolla di riso.

La catena di risposta è partita dall’allarme dello stabilimento alla sala operativa della Capitaneria. Nel centro di coordinamento hanno operato Prefettura di Gorizia, forze dell’ordine, Polizia locale e Vigili del fuoco. La Prefettura ha raccordato la risposta portuale con quella per la città, nell’ipotesi di esposizione della popolazione al fumo.

In mare, i rimorchiatori e i Vigili del fuoco hanno partecipato alla prova di spegnimento insieme alla squadra antincendio Fincantieri. Un battello della Capitaneria ha coordinato i mezzi in acqua, mentre due droni trasmettevano immagini al centro operativo. La simulazione ha quindi riguardato sia l’intervento sul posto sia il collegamento tra le strutture chiamate a gestire i possibili effetti a terra.

Perché è stata scelta la Al Filk

Secondo la Capitaneria, la nave si trova a Monfalcone senza equipaggio e senza propulsione. La sua permanenza nello scalo ha anche una storia giudiziaria: in una nota diffusa dal Consiglio regionale il 15 gennaio 2026, il consigliere Enrico Bullian riferiva del sequestro e della precedente situazione dell’equipaggio, nel frattempo rimpatriato.

Secondo il resoconto della Capitaneria, il custode giudiziario controlla gli ormeggi ogni giorno. Il Tribunale di Gorizia ha autorizzato la sostituzione dei cavi: quelli nuovi sono stati consegnati, ma alla data del comunicato la posa era ancora prevista e non era stata indicata una data. L’autorizzazione e la consegna non equivalgono dunque al completamento dei lavori.

Il comandante della Capitaneria, Luca Provenzano, ha indicato come obiettivo la rimozione della nave dal porto e ha spiegato che, nel frattempo, le istituzioni stanno mettendo in atto le misure di sicurezza più urgenti. Restano da conoscere la data di posa dei nuovi cavi e i tempi di una soluzione per la nave.

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