Monfalcone, 1,45 milioni per rifare il pontile e creare piattaforme accessibili

MONFALCONE – La Giunta regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di protezione spondale e il rifacimento di un tratto di pontile nell’area demaniale marittima. La proposta dell’assessore regionale al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari riguarda il ripristino delle strutture danneggiate e la realizzazione di nuovi spazi accessibili alle persone con disabilità. Callari ha dichiarato: “Con un investimento regionale di 1,45 milioni di euro interveniamo a Monfalcone per ripristinare le condizioni di sicurezza di un’area demaniale marittima danneggiata dagli eventi meteorologici del novembre 2023. Il progetto consentirà di ricostruire il tratto di pontile compromesso e consolidare l’argine, migliorando anche l’accessibilità degli spazi attraverso la realizzazione di nuove postazioni per la pesca dedicate alle persone con disabilità. Un intervento che valorizza un’area importante per le attività nautiche e associative del territorio”.

L’opera è finanziata interamente dalla Regione per un importo complessivo di 1.450.000 euro e sarà realizzata dal Comune di Monfalcone attraverso una delegazione amministrativa intersoggettiva, già autorizzata nel novembre 2024. L’area interessata si trova nella zona meridionale della città, vicino alla Società velica Oscar Cosulich e all’Associazione dei Pescatori Dilettanti di Monfalcone. Le forti perturbazioni del novembre 2023 avevano provocato instabilità dell’argine, danneggiando e causando il parziale crollo di un tratto di pontile.

Pontile ricostruito e tre piattaforme per la pesca accessibile

Il progetto prevede la ricostruzione della struttura danneggiata, mantenendone le caratteristiche originarie, e la messa in sicurezza dell’argine con opere di protezione contro l’erosione. Un percorso pedonale accessibile collegherà tre nuove piattaforme attrezzate per consentire la pratica della pesca anche alle persone con disabilità motorie. Sono inoltre previsti interventi di sistemazione delle sponde e di inserimento paesaggistico.

Callari ha aggiunto: “Il patrimonio demaniale rappresenta una risorsa per le comunità locali e richiede un’attività costante di tutela e manutenzione. Con questo progetto la Regione sostiene il recupero di infrastrutture utilizzate dalle associazioni del territorio, garantendo condizioni di maggiore sicurezza e nuove possibilità di accesso agli spazi”.

Il progetto ha già ottenuto l’approvazione tecnica del Comune di Monfalcone e i necessari assensi nell’ambito della Conferenza di servizi. Con il via libera della Giunta regionale potrà proseguire l’iter per la realizzazione delle opere, la cui durata è stimata in 180 giorni.

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