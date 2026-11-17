La Pallanuoto Trieste femminile ha perso 16-5 sul campo del Vouliagmeni nella seconda giornata del girone B di Champions League. Sabato 14 novembre le alabardate sono partite avanti 2-0, ma le padrone di casa hanno ribaltato la gara e raggiunto il 10-2 a metà incontro, come riporta il resoconto di European Aquatics sulla seconda giornata.

Per la squadra allenata da Paolo Zizza+ è la prima sconfitta nel girone, dopo il successo all’esordio contro il Catalunya. Il prossimo impegno europeo sarà a Trieste contro il Sant Andreu.

Dal 2-0 alla rimonta del Vouliagmeni

Gant e Giustini, quest’ultima su rigore, hanno portato avanti le ospiti. La risposta greca è arrivata già nel primo periodo, chiuso sul 5-2; nel secondo il Vouliagmeni ha segnato al

tre cinque volte senza subire reti.

Le padrone di casa hanno proseguito la serie fino all’11-2, prima che Di Maria interrompesse il digiuno offensivo di Trieste. Il terzo periodo si è chiuso sul 12-3 e nell’ultima frazione sono arrivate anche le reti di Aznar e Bovo per le alabardate. I parziali sono stati 5-2, 5-0, 2-1 e 4-2.

Le cinque reti triestine portano le firme di Gant, Giustini, Di Maria, Aznar e Bovo. Per il Vouliagmeni la migliore realizzatrice è stata Krassa, con cinque gol.

Dopo la partita Zizza ha riconosciuto la qualità delle avversarie e ha giudicato insufficiente la reazione della sua squadra dopo il buon avvio. «Mi aspettavo una reazione diversa», ha detto il tecnico, secondo le parole riportate nel resoconto di Trieste Cafe.

Il girone e la sfida al Sant Andreu

La sconfitta segue la vittoria casalinga per 11-10 sul Catalunya del 31 ottobre. Nella stessa giornata inaugurale il Vouliagmeni aveva battuto in trasferta il Sant Andreu 17-8.

Nel secondo turno il Catalunya ha superato il Sant Andreu 14-9. Dopo due partite, il Vouliagmeni guida il gruppo con sei punti, davanti a Trieste e Catalunya a tre; il Sant Andreu è ancora a zero.

Le alabardate torneranno in Champions League sabato 28 novembre alle 19.30, alla piscina Bruno Bianchi di Trieste, per affrontare il Sant Andreu nella terza giornata.

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